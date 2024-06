Calciomercato Roma News/ Sondaggio per Almqvist, accordo vicino per Le Fee (30 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA ALMQVIST PER LA FASCIA

La Roma è tra i due club italiani che, secondo le ultime voci di calciomercato, sta pensando di prendere Pontus Almqvist: l’esterno offensivo, terminata l’esperienza in prestito al Lecce, è tornato al Rostov, con cui il contratto è in scadenza nel 2025. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dalla Russia potrebbe di nuovo prendere un aereo per l’Italia, perché l’ipotesi del trasferimento in prestito gratuito è plausibile e per di più piace sia alla Roma che alla Fiorentina.

Calciomercato Roma News/ Inserimento per Varane, contatti per En-Nesyri in attacco (29 giugno 2024)

Questi i due club che avrebbero già sondato il terreno per il calciatore classe ’99, ma si tratta di contatti esplorativi che sarebbero avvenuti nelle scorse settimane, quindi non c’è una trattativa vera e propria. La sensazione, comunque, è che il Rostov, anche alla luce della complicata situazione legata alla guerra in Ucraina, possa lasciar partire in prestito gratuito Almqvist, che poi si libererebbe a parametro zero al termine della prossima stagione. Uno scenario di calciomercato che fa gola alla Roma, ma non solo, visto che per l’esterno c’è anche la concorrenza della Fiorentina.

I Friedkin vendono la Roma?/ Cosa cambia dopo l'acquisto dell'Everton? Un fondo arabo... (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: VICINO ACCORDO PER LE FEE, SPINAZZOLA VERSO NAPOLI?

Per quanto riguarda invece Enzo Le Fee, l’accordo tra la Roma e il centrocampista classe 2000 sarebbe vicino: i rumors di calciomercato sono confermati dall’esperto Fabrizio Romano, secondo cui ci sarebbero fitti contatti con il Rennes per sbloccare l’affare, su cui comunque prevale grande ottimismo. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto che la Roma ha presentato un’offerta di 15 milioni di euro al club francese, che è partito da una richiesta di 20, dunque le parti non sono affatto lontane.

Calciomercato Roma news/ Ghisolfi fa sul serio: offerti 15 milioni al Rennes per Enzo Le Fee (28 giugno 2024)

Ma l’esperto di calciomercato ha analizzato anche un altro possibile movimento, in questo caso in uscita, perché Leonardo Spinazzola è una pista concreta per il Napoli: al momento l’entourage dell’esterno, che ha il contratto in scadenza con il club giallorosso, e la società partenopea non hanno raggiunto un accordo, in particolare sull’ingaggio, ma i contatti sono in corso e i negoziati sono destinati a proseguire nei prossimi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA