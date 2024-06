CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Contatti per En-Nesyri, Zalewski con la valigia (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE NON DECOLLANO…

Il calciomercato della Roma è sempre concentrato sulla ricerca di un obiettivo per l’attacco. I giallorossi sono infatti alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l’addio di Andrea Belotti, passato al Como, e con le partenze imminenti di Lukaku (scadenza del prestito e ritorno al Chelsea domani, il 30 giugno) e Azmoun. Un’idea di calciomercato a sorpresa per l’attacco della Roma potrebbe essere rappresentata da Youssef En-Nesyri, centravanti del Siviglia classe 1997, in campo anche nell’amara finale persa dai giallorossi contro gli andalusi in Europa League un anno fa.

Il marocchino ha concluso una stagione positiva con il club spagnolo, segnando 20 gol e fornendo 3 assist in 41 presenze. Il direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore, il cui valore di calciomercato è stimato intorno ai 20 milioni di euro. Un fattore favorevole per la Roma potrebbe essere il contratto di En-Nesyri, in scadenza nel giugno 2025, ma con un solo anno residuo i capitolini non sarebbero disposti a offrire più di 10 milioni: distanza molto ampia al momento, ma se il giocatore spingerà i tasti giusti il Siviglia potrebbe convincersi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ZALEWSKI VERSO IL TORINO

Per quanto riguarda il calciomercato della Roma in uscita dei giallorossi, le parole di Nicola Zalewski rilasciate al Corriere dello Sport riecheggiano ancora. “Tutto è da chiarire. Ci sono tante dinamiche all’interno di un mercato, di un trasferimento o anche della decisione di rimanere. Dobbiamo sentire cosa dice la Roma, cosa pensa. Dobbiamo capire se proseguire o dividerci“. Dunque ancora un talento del settore giovanile della Roma sembra sul piede di partenza, dopo quanto già accaduto con Scamacca, Frattesi e Calafiori nel corso degli anni.

Zalewski è reduce da una stagione considerata nell’ambiente romanista come un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere all’esordio e durante la gestione di José Mourinho. Reduce da un Europeo al tempo stesso non esaltante con la maglia della Nazionale polacca, Zalewski piace anche a diverse squadre italiane e dopo l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata anche il Torino avrebbe espresso interesse. Club, quello piemontese, che garantirebbe a Zalewski un posto da titolare, cosa che alla Roma De Rossi al momento non può offrire.











