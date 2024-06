Calciomercato Roma news/ Ghisolfi fa sul serio: offerti 15 milioni al Rennes per Enzo Le Fee (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ENTRA NEL VIVO LA TRATTATIVA CON IL RENNES PER ENZO LE FEE

Entra nel vivo il calciomercato Roma e iniziano a definirsi i primi obiettivi di Florent Ghisolfi che sta guardando al campionato francese per rinforzare la rosa messa a disposizione di Daniele De Rossi. Con il rinnovo dell’allenatore romano fino al 2027, la Roma ha definito la prima linea da seguire per andare verso un progetto lungo e che possa creare un futuro roseo per la squadra giallorossa pronta a cambiare rotta ed investire su calciatori giovani e di prospettiva. Negli ultimi giorni di calciomercato è diventato sempre più rumoroso in orbita Roma il nome del centrocampista francese Enzo Le Fee che è di proprietà del Rennes e arriva da una serie di ottime stagioni in Francia che lo hanno reso uno dei centrocampisti più interessanti della Ligue 1. Le Fee è un centrocampista centrale di impostazione capace di coprire il ruolo di registra in un centrocampo a tre ma anche in un centrocampo a due per via della sua intelligenza tattica che lo porta ad essere anche molto duttile in mezzo al campo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHISOLFI OFFRE 15 MILIONI PER LE FEE

Per arrivare a Enzo Le Fee, però, la Roma dovrà fare un’importante sforzo dal punto di vista economico con il Rennes che non ha intenzione di cederlo ma potrebbe cambiare idea solo con un’offerta intorno ai 25 milioni di euro per il classe 2000. Il primo approccio di Florent Ghisolfi al Rennes è stato con un’offerta di circa 15 milioni che serve ad intavolare un dialogo con il club francese ma difficilmente potrà soddisfare le richieste e portare alla chiusura della trattativa. Il Rennes, solo un anno fa, ha speso circa 20 milioni per l’acquisto del francese dal Lorient e vorrebbe fare un’importante plusvalenza dopo la buona stagione appena trascorsa con la maglia rossonera. A prescindere dalla trattativa per Le Fee, il calciomercato Roma dovrà concentrarsi sul centrocampo con Renato Sanches tornato al PSG, Paredes tentano dall’Arabia e Bove corteggiato dalla Premier League che potrebbero lasciare un’importante buco nella rosa dei giallorossi chiamati ad un compito molto delicato.











