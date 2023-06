CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Tiago Pinto a Londra per Scamacca. Kluivert porta soldi freschi (15 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER SCAMACCA SI FA SUL SERIO?

Il calciomercato della Roma è pronta a compiere importanti mosse per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Tiago Pinto è volato a Londra, alimentando le voci su un potenziale trasferimento dell’attaccante Gianluca Scamacca dal West Ham United ai giallorossi. Per Scamacca si tratterebbe di un ritorno nella Capitale, ma il DS romanista ha bisogno di vedersi accordato il prestito dell’attaccante, mentre i londinesi vorrebbero monetizzare dopo aver versato 30 milioni di euro nelle casse del Sassuolo la scorsa estate.

Calciomercato Roma News/ Pronti 12 milioni per Cakir, addio vicino per Kluivert e Volpato (14 giugno 2023)

Scamacca, giovane promessa anche nel giro della Nazionale italiana, è reduce da una stagione molto difficile in Inghilterra. Col Sassuolo l’attaccante romano era lanciatissimo, poi complici anche alcuni infortuni in Premier League le cose non sono andate come previsto, con Scamacca che non è stato neanche tra i protagonisti della vittoria degli Hammers in Conference League. L’incontro tra Pinto e i rappresentanti del club inglese potrebbe essere un primo passo verso una possibile cessione o un prestito dell’attaccante.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Volpato fa saltare 9 milioni e Frattesi? Su Scamacca novità...(13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER KLUIVERT È CHIUSA?

Il calciomercato della Roma anche sul fronte delle cessioni, bisognosa di circa 30 milioni di euro di plusvalenze entro fine mese per gli accordi presi con l’UEFA. Il giovane esterno olandese, figlio della leggenda del calcio Patrick Kluivert, sembra essere sul punto di trasferirsi al Bournemouth, club di Premier League. La Roma, desiderosa di fare entrate economiche, potrebbe accettare l’offerta del club inglese per cedere il giocatore e ottenere dei soldi freschi nelle proprie casse.

La cessione di Kluivert potrebbe rappresentare un’opportunità per entrambe le parti. Il giocatore avrebbe la possibilità di giocare in un campionato di alto livello come la Premier League e dimostrare il suo valore, mentre la Roma potrebbe monetizzare l’investimento fatto nel giovane talento e reinvestire i soldi per rinforzare altre posizioni chiave della squadra. Kluivert ha confermato: “Il mio obiettivo era andare al Barcellona o al Real Madrid. Avevo diciannove anni quando sono partito e ho pensato: resto a Roma due anni e poi vado a Madrid. Ma non è successo. Ho visto la Roma come una tappa intermedia, ma da quando sono andato ho visto l’altra faccia del calcio“.

Calciomercato Roma News/ Duello per Scamacca: prestito possibile, suggestione Ekitike (12 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA