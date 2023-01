CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Vina in prestito al Bournemouth, Shomurodov allo Spezia

Calciomercato Roma news, Tiago Pinto parla del rapporto con Mourinho

La Roma è parecchio attiva in quest’ultima parte della sessione invernale di calciomercato. Nell’elenco delle varie voci riguardanti i giallorossi c’è anche quella riguardante il possibile addio di uno tra il general manager Tiago Pinto e l’allenatore José Mourinho, entrambi in scadenza di contratto al termine della prossima stagione e quindi il 30 giugno del 2024. I due portoghesi non sarebbero sempre d’accordo su tutto ma il dirigente è di altro avviso.

Diego Llorente alla Roma/ Calciomercato news, arriva in prestito dal Leeds United

Interpellato da DAZN a margine della partita con il Napoli, Pinto ha commentato: “Gli interessi della Roma vengono messi sopra tutto e io cerco di fare questo ogni giorno. Spero che tutti pensino lo stesso. La proprietà negli ultimi due anni e mezzo ha fatto tanto per la società e per i giocatori. Ha detto anche lui che di questo tema si parla internamente. Abbiamo un rapporto buono, anche se qualcuno dice che non c’è il 100% di feeling, invece c’è un ottimo rapporto e parliamo molto tra noi.”

Zaniolo lascia la Roma?/ Calciomercato, Pinto: "Situazione difficile ma c'è tempo"

Calciomercato Roma news, Vina si traferisce in Premier League

La Roma sta per completare un’operazione di calciomercato in uscita per questo gennaio con il passaggio di Matìas Viña al Bournemouth. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’esterno uruguaiano si sta trasferendo per giocare in Premier League con la formula del prestito oneroso da 750 mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sotto contratto con i capitolini fino a giugno del 2026, il venticinquenne ha collezionato appena sette presenze tra campionato ed Europa League nella stagione in corso. Ricordiamo infine che il Bournemouth era la squadra che aveva trovato l’intesa con la Roma per l’acquisto di Nicolò Zaniolo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Niente da fare per Tadic, piacciono due elementi dell'Empoli

Calciomercato Roma news, ufficiale: Eldor Shomurodov passa allo Spezia

La Roma ha poi completato anche un altro affare di calciomercato in uscita in queste ore con la cessione di Eldor Shomurodov allo Spezia. Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito delle Aquile, l’attaccante uzbeko si trasferisce in Liguria in prestito fino al termine della stagione: “Importante colpo in attacco per le Aquile! Il Club di via Melara comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dall’AS Roma, le prestazioni sportive dell’attaccante Eldor Shomurodov, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2023. … All’età di 27 anni, Shomurodov è dunque pronto a dare il suo contributo per la causa delle Aquile, con indosso la maglia numero 14. Benvenuto Eldor!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA