Calciomercato Roma/ Occhi su Boubacar Kamara, un’occasione a prezzo di saldo?

CALCIOMERCATO ROMA: AFFONDO PER KAMARA

Il calciomercato Roma forse è quello che, guardando alle big della nostra Serie A, ha maggiore bisogno di entrate: non è certo un mistero che, al netto dello “sfogo” di José Mourinho dopo il rovescio all’Aspmyra contro il Bodo/Glimt, la rosa giallorossa sia abbastanza corta per quanto riguarda le alternative. Dunque, è possibile che a gennaio Tiago Pinto regali allo Special One qualche rinforzo: non grandissimi nomi perché Mourinho si fida ciecamente dei suoi titolari, ma magari elementi che possano aumentare la qualità delle seconde linee e dunque allungare le rotazioni della Roma. Tra questi profili compare anche il nome di Boubacar Kamara, come dice Il Tempo.

Francese classe ’99, un mediano abituato a giocare a centrocampo ma che può arretrare nel reparto difensivo, e a volte è stato impiegato da Jorge Sampaoli anche come esterno. Un elemento duttile, ancora parecchio giovane e che soprattutto ha il contratto in scadenza a giugno: l’Olympique Marsiglia potrebbe aprire alla cessione sul calciomercato invernale per monetizzare e scongiurare un rinnovo mancato, dunque la Roma ci sta seriamente pensando ma è chiaro che la situazione di Boubacar Kamara, che quest’anno ha giocato praticamente sempre da titolare – anche in Europa League – abbia fatto drizzare le antenne a parecchie società, aumentando inevitabilmente la concorrenza.

KUMBULLA IN PARTENZA?

Intanto il calciomercato Roma è attivo anche sul fronte partenze: qualche movimento potrebbe esserci anche in uscita, appunto tra i calciatori che sono stati meno utilizzati da Mourinho. Per esempio Marash Kumbulla: il classe 2000 arrivato dal Verona ha avuto poco spazio anche l’anno scorso con Paulo Fonseca, e con lo Special One è stato relegato al ruolo di riserva. I problemi fisici di Chris Smalling gli hanno permesso di giocare qualche partita, ma certamente dopo gli exploit di Verona Kumbulla sperava in un minutaggio diverso; su di lui ha messo gli occhi il Napoli, che deve sostituire Kostas Manolas.

In azzurro Kumbulla ritroverebbe Amir Rrahmani con cui ha condiviso il reparto difensivo ai tempi del Verona; tuttavia ci sono delle controndicazioni, perché quando Kalidou Koulibaly tornerà dalla Coppa d’Africa il titolare sarà ovviamente lui, e quindi il giovane attualmente alla Roma rischierebbe di ritrovarsi ancora a fare panchina, magari avendo ancora meno spazio di quello che ha in giallorosso. Una situazione di calciomercato comunque in evoluzione, vedremo allora se arriveranno delle novità a breve o l’affare Kumbulla-Napoli resterà solo un’ipotesi…



