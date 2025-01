Calciomercato Roma News, nuovo nome per la fascia destra

Il calciomercato Roma ormai si sta muovendo solamente intorno alla trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, molto difficile e che lo stesso Claudio Ranieri ha confessato non si farà per il prezzo troppo elevato, sempre che queste dichiarazioni non siano una strategia per far abbassare il prezzo all’Inter pur di cedere il giocatore o per le altre squadre per non far capire le intenzione del proprio mercato. Questa però è solo un’impressione infatti Ghisolfi e il suo staff stanno lavorando a fari spenti per far arrivare ora o nel mese di giugno due calciatori che andrebbero ad occupare due zone di campo ritenute poco coperte, la fascia destra e il reparto offensivo alle spalle di Dovbyk.

Calciomercato Roma/ Frattesi vicinissimo: ecco le cifre. All'Inter andrà Cristante (oggi 12 gennaio 2025)

Il primo nome si potrebbe collegare anche all’affare più importante, ovvero quello di Frattesi, in quanto riguarda un altro giocatore dei nerazzurri Tajon Buchanan, l’esterno canadese è arrivato lo scorso gennaio all’Inter dal Club Brugge per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro e in un anno ha collezionato solamente 15 presenze, complice anche il lungo infortunio rimediato questa estate in nazionale. Il radar del calciomercato Roma si è interessato al calciatore per inserirlo in un reparto che dà poca affidabilità e che se non si riuscisse a riscattare Saelemaekers avrebbe come interpreti Zeki Celik e Saul Abdulhamid, l’Inter sarebbe disposto a cederlo ma solo a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 10 milioni ma su cui si potrebbe trattare.

Calciomercato Roma news/ Pellegrini, un "asse" per Frattesi? (oggi 12 gennaio 2025)

Calciomercato Roma News, l’obiettivo per il mercato estivo

Il secondo ruolo su cui il calciomercato Roma vuole lavorare per giugno è quello di un esterno o trequartista da mettere alle spalle di Dovbyk, vista la possibile partenza di Dybala, che già quest’anno era stato tentato dall’Al Qadisiyya, club dell’Arabia Saudita, e dai turchi del Galatasaray, e vista la poca fiducia riposta fino ad adesso in Soulé. Il nome che è spuntato sul taccuino di Ghisolfi è quello del brasiliano Igor Paixao di proprietà del Feyenoord e che nelle ultime stagioni quando la squadra di Rotterdam ha incontrato la Roma ha sempre fatto male ai giallorossi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Il Betis vuole Soulé, Endrick il sogno per l'attacco (11 gennaio 2025)

Come già detto la trattativa per Paixao è prevista per la prossima finestra di mercato non essendo l’obiettivo principale del calciomercato Roma e per via della difficile trattativa con il Feyenoord, con cui il brasiliano ha appena rinnovato il contratto, che non vorrebbe cederlo. Paixao è un esterno offensivo che però nella sua carriera ha giocato anche come terzino sinistro, la Roma quindi potrebbe essere interessata anche per questa sua duttilità che gli permetterebbe di essere anche un’alternativa ad Angelino sulla fascia.