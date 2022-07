CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Iervolino “Piatek? Passi in avanti, e Pinamonti…”

Calciomercato Salernitana che entra nel vivo per migliorare la squadra del tecnico Davide Nicola, autore del miracolo dello scorso anno chiamato salvezza nella massima serie. Il presidente del club campano, Danilo Iervolino, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, esprimendo il suo pensiero sulla situazione calciomercato della Salernitana: “Obiettivo Salernitana? Più in alto possibile, restando in serie A senza soffrire. Il progetto è valido, lo stiamo portando avanti in modo intelligente seguendo precise strategie di mercato”, queste le prime parole del Patron della Salernitana.

Prima di campionato della Salernitana che andrà in scena domenica 14 agosto alle ore 20:45 contro una delle squadre più scatenate in questo calciomercato: la Roma di Josè Mourinho. La prima in campionato di Paulo Dybala allo stadio Arechi di Salerno. In attesa del calciomercato in arrivo, il tecnico Davide Nicola si gode il giovane Botheim, autore del gol del momentaneo 1-0 contro il Galatasaray nell’amichevole andata in scena ieri terminata 1-1 con il pari di Seferovic dopo solamente due minuti. Un risultato ottimo contro una squadra, come il Galatasaray, di ottima fattura per l’inizio del campionato di Serie A.

Calciomercato Salernitana news: Piatek e Pinamonti

“Noi la punta forte vogliamo prenderla subito, già nei prossimi giorni. Con Piatek ci sono stati passi in avanti, lo posso confermare. Ma occhio a Pinamonti. Completeremo la squadra progressivamente, sfoltendo contestualmente la rosa”, queste le parole di Danilo Iervolino sui prossimi obiettivi di calciomercato della squadra campana. Salernitana che punta in grande e che vuole migliorare il suo reparto offensivo con due giocatori capaci di potere raggiungere numeri importanti in massima serie come Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter, e Piatek dell’Herta Berlino ma scorso anno alla Fiorentina da gennaio dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Per Andrea Pinamonti 13 gol lo scorso campionato con la maglia dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Un netto miglioramento quello dell’attaccante classe 1999, rispetto alla stagione con il Genoa dell’anno prima, nella quale realizzò 7 gol tra campionato italiano e Coppa Italia. Piatek, invece, gode di maggiore cinismo sotto porta, alla luce anche dell’esperienza in più del polacco nei campionati massimi. Esordio da urlo con il Genoa con 19 gol in 21 gettoni tra campionato italiano e Coppa Italia e passaggio al Milan a gennaio. A Milanello solamente 1 anno con numeri, comunque, niente male: 16 gol in 41 partite. Dopo il Milan l’esperienza tedesca all’Herta Berlino (13 gol in 58 partite), prima dell’approdo nuovamente in Italia, sponda Firenze (6 gol in 18 gare).











