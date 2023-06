Calciomercato Torino News/ Offerta per il giovane Mantilla, si chiude per Bellanova? (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: MANTILLA PER LA DIFESA

Le manovre del calciomercato Torino per i calciatori in entrata ci portano in Sudamerica. Qualche tempo fa avevamo parlato del vivo interesse per Santiago Pierotti, trequartista che gioca nel Colon, e oggi si apprende che la società granata ha già avanzato i contatti presentando un’offerta al club argentino: 3 milioni e mezzo sul piatto, Pierotti ha anche un vantaggio perché ha doppio passaporto. Non così per il colombiano Kevin Mantilla, che però stuzzica eccome: difensore centrale classe 2003, ha 23 presenze con la nazionale Under 20 ed è stato sempre titolare sia al Sudamericano dello scorso gennaio che ai recenti Mondiali di categoria, in cui la sua Colombia ha raggiunto i quarti venendo poi eliminata dall’Italia.

Difensore roccioso ma anche dotato di buona tecnica, su di lui ci sarebbe ovvia concorrenza ma il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, avrebbe già presentato una proposta all’Independiente Santa Fé. Con lui Ivan Juric potrebbe avere a disposizione un pacchetto difensivo di grande interesse, e futuribile: Alessandro Buongiorno ha appena esordito nella nazionale maggiore ed è un classe ’99, David Zima deve ancora compiere 23 anni, con Mantilla l’allenatore croato può davvero formare quella difesa granitica che è sempre stata il suo marchio di fabbrica. Ora bisognerà vedere se l’Independiente Santa Fé accetterà la proposta del Torino, ma i granata potrebbero davvero chiudere il doppio colpo dal Sudamerica.

PER BELLANOVA SI CHIUDE IN FRETTA?

Un’altra chiusura in tempi brevi per il calciomercato Torino potrebbe essere rappresentata da Raoul Bellanova. L’esterno è di proprietà del Cagliari ma, come sappiamo, ha giocato in prestito all’Inter l’ultima stagione: non ha trovato troppo spazio ma se non altro si è tolto la soddisfazione di essere messo in campo nella finale di Champions League. Il suo ritorno in Sardegna sarà solo formale: nonostante il Cagliari abbia centrato la promozione in Serie A, vincendo in extremis la finale dei playoff contro il Bari, Bellanova sembra destinato ad andare altrove. Il Torino nei giorni scorsi ha già formalizzato un’offerta ai rossoblu: si parla di 8 milioni di euro.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, potrebbe accettarla in breve tempo: gli isolani infatti hanno fretta di aprire le loro operazioni di calciomercato in entrata e il primo desiderio risponde al nome di Federico Baschirotto, per il quale servirebbero proprio 8 milioni. Il punto è che il centrale del Lecce è conteso da mezza Serie A, essendo stato una grande rivelazione della passata stagione: ecco perché il Cagliari potrebbe sedersi al tavolo con il Torino in tempi brevi e accettare la proposta per Bellanova, così da bruciare la concorrenza per il cartellino di Baschirotto. Dunque vedremo se tra qualche giorno Ivan Juric avrà a disposizione un esterno che nella sua squadra granata sarebbe destinato a fare il titolare…











