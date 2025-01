Calciomercato Torino News, rilancio per Casadei

Finalmente arrivano buone notizie per il calciomercato Torino che sta disperatamente lavorando per portare a Paolo Vanoli rinforzi per sopperire ai tanti infortuni e rinforzare reparti di campo dove la squadra è sembrata limitata o in difficoltà in questa prima metà di stagione. L’acquisto di Billing da parte del Napoli libera quello che è ed era il primo obiettivo per il centrocampo granata, l’ex Inter Cesare Casadei classe 2003 di proprietà del Chelsea ma che nel club londinese non ha mai avuto una vera occasione.

Calciomercato Torino News/ Cabral o Simeone per l’attacco, sfumato Casadei... (9 gennaio 2025)

Il Chelsea e il Torino avevano già avviato la trattativa di calciomercato e il ragazzo aveva già dato il suo ok per il trasferimento in Serie A, prima che il Napoli si inserisse per portare a Conte il talento italiano. Ora che la trattativa con il club campano si è interrotta il Torino è tornato a bussare alle porte dei blues con un’offerta di calciomercato che dovrebbe accontentare entrambe le parti, trasferimento immediato a titolo definitivo per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro con l’aggiunta di una clausola di percentuale di rivendita in favore del Chelsea che così non vedrebbe inutile la spesa fatta poche stagioni fa.

Calciomercato Torino/ Spunta il nome di Cabral per l'attacco. Ricci-Milan pista calda (7 gennaio 2025)

Calciomercato Torino News, il nuovo nome per l’attacco

Il calciomercato Torino poi si sta muovendo da mesi alla ricerca di un attaccante e ora potrebbe aver trovato quello giusto per sopperire all’infortunio di Zapata e portare alla corte di Vanoli gol che in questa prima parte di campionato è stato difficile realizzare. Dopo i tentativi per Beto, Cabral e Simeone Urbano Cairo sembrerebbe aver trovato il giusto calciatore che con una spesa non troppo elevata porti esperienza nel campionato e pericolosità in fase offensiva.

Il nome scelto dai dirigenti del calciomercato Torino è quindi quello di Christian Kouame, attaccante ivoriano della Fiorentina passato anche per il Genoa, che in questa stagione è stato impiegato 15 volte da Palladino molte delle quali in posizione di esterno nel 4-2-3-1 ma che come seconda punta ha fornito le sue migliori stagioni, in coppia con Krzysztof Piatek ai tempi del Genoa. Il Torino deve battere la concorrenza del Cagliari ma per il suo estremo bisogno di un attaccante e la sua possibilità economica dovrebbe essere la destinazione preferita per il giocatore, ormai considerato un esubero dalla Fiorentina. A differenza dei precedenti obiettivi di calciomercato infatti la Fiorentina sarebbe disposta a cedere il giocatore con la formula del prestito, magari con un’opzione di diritto od obbligo di riscatto a certe condizioni, e il prezzo potrebbe essere inferiore ai 15 milioni offerti dal Torino per i suoi primi obiettivi di calciomercato.

Diretta/ Torino Parma (risultato finale 0-0): Suzuki è miracoloso su Linetty (5 gennaio 2025)