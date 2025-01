CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PHILIP BILLING, OPERAZIONE IN PRESTITO

Il calciomercato Napoli sembra non fermarsi mai. Un colpo di scena dietro l’altro, l’ultimo con un nome e cognome ben preciso ovvero Philip Billing: il centrocampista del Bournemouth sarà infatti il prossimo acquisto dei partenopei. Dopo la notizia bomba dell’addio di Kvicha Kvaratskhelia, vicino più di quanto si potesse pensare al PSG, il napoli dovrà sfruttare questo calciomercato di gennaio per non abbassare la qualità della rosa bensì fare il possibile per restare aggrappati al sogno Scudetto.

Tornando a Billing, il centrocampista danese si trasferirà in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, un po’ come fu per Dendoncker l’anno scorso vale a dire un innesto a centrocampo per offrire più soluzioni nella zona nevralgica del campo.

Infatti Billing è un alter-ego di Anguissa, giocatore fondamentale per Antonio Conte ma che ogni tanto avrà bisogno di riposare durante i 90 minuti. Il suo precedente sostituto era Folorunsho, ma l’ex Verona è stato ceduto alla Fiorentina.

CHI È PHILIP BILLING: CONOSCIAMO MEGLIO IL NUOVO COLPO DEL CALCIOMERCATO NAPOLI

Philip Billing al Napoli, chi è il nuovo centrocampista per Conte? Questa è una domanda che si stanno facendo molti in casa partenopea poiché il calciatore non è un nome di spicco del campionato inglese nonostante ci sia da molto tempo.

Il danese ha iniziato la propria carriera da professionista all’Huddersfield dove ha giocato per sei stagioni, quattro in Championship (la nostra Serie B) e due in Premier League. Successivamente è passato al Bournemouth dove ha “invertito” la tendenza.

Infatti in rossonero ha disputato due annate in Championship e ben tre e mezzo in Premier League. Si tratta di un giocatore molto forte fisicamente, capace con i suoi 193 centimetri per oltre 80 kg di creare grande densità.

Non disdegna comunque di dare una mano in fase offensivo. Basti pensare che in 202 partite ha comunque uno score di 31 gol e 20 assist, numeri ovviamente non da attaccante ma se si considera anche il lavoro difensivo diventano di tutto rispetto.

Con l’arrivo di Billing, andrà dunque escluso quello di Casadei. L’ex Inter ora al Chelsea dunque non verrà vestirà la maglia azzurra, ma potrebbe comunque rientrare in Italia: il Torino è infatti pronto alla prima offerta ufficiale di calciomercato.