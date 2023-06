Calciomercato Torino News/ Si accelera per Vlasic e Bellanova, rinnova Djidji (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: PRIORITA’ BELLANOVA E VLASIC

Il calciomercato Torino si sta intensificando in questi giorni. L’interessa per Raoul Bellanova era già noto prima dell’Europeo Under 21, ma i granata non sono riusciti per tempo a chiudere l’affare visto che l’esterno era impegnato tra la finale di Champions League con l’Inter, dove ha collezionato anche una decina di minuti, e la preparazione per il campionato europeo di categoria. Questo stop però non ha interrotto le trattative e infatti i granata sono riusciti a trovare l’accordo con il Cagliari per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Mancherebbe solo l’ok del giocatore, ma come detto gli impegni del giocatore in azzurro faranno inevitabilmente slittare l’eventuale ufficialità.

Uno dei protagonisti della scorsa stagione è stato senza dubbio Nikola Vlasic con 5 gol e 8 assist in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il croato era però solo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e non esercitato dai granata. Di certo la scelta di non renderlo a tutti gli effetti un giocatore di Juric anche per le prossime annate non è di natura tecnica o tattica visto che proprio al tecnico piace molto. Il mancato riscatto infatti è un modo per provare, facendo leva sulla volontà del giocatore, di abbassare le richieste del West Ham, società detentrice del cartellino. Per questo il Torino ha rilanciato con un’offerta da 9 milioni più 1 di bonus. Si attende una risposta inglese.

DJIDJI RINNOVA FINO AL 2024, IZZO IN USCITA

Capitolo difensori nel calciomercato Torino. A fare gola a molti è Perr Schuurs, ex Ajax arrivato per sostituire Gleison Bremer e che tanto ha fatto bene in granata. Come lui anche Alessandro Buongiorno, capitano del Torino nonché fresco esordiente nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini in occasione della Nations League. Juric spera di riavere entrambi nella prossima stagione, esattamente come succederà con Koffi Djidji. Il difensore ivoriano ha infatti prolungato il proprio contratto fino al 2024.

In uscita invece Armando Izzo, centrale che quest’anno ha vestito la maglia del Monza. Proprio al società brianzola avrebbe trovato l’accordo con quella piemontese per l’acquisto definitivo dell’ex Genoa per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Questa offerta non è ciò che sperava il Torino, che fino a pochi giorni sperava di strapparne 5 di milioni, ma la volontà del giocatore e l’effettiva bassa posizione nelle gerarchie di Izzo ha portato il Torino ad accontentare tutti vendendo il difensore che ormai non rientrava più nei piani di Juric.

