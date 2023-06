DIRETTA SVIZZERA ITALIA U21/ Video streaming Rai: l’ultimo successo azzurro è di 25 anni fa (25 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA U21: I TESTA A TESTA

La storia di Svizzera Italia U21 è abbastanza ricca di incontri, ma bisogna anche dire che quelli recenti scarseggiano: infatti, l’ultimo in ordine di tempo è stato disputato ben 12 anni fa e si trattava di un’amichevole di agosto, disputata al Franco Ossola di Varese e terminata 1-1 con i gol di Josip Drmic e Fabio Borini. Un’altra amichevole vinta dai rossocrociati è quella dell’aprile 2003, poi partite per le qualificazioni agli Europei: qui, l’Italia è rimasta imbattuta con cinque vittorie e tre pareggi (tutti per 0-0, curiosamente) ma soprattutto il dato incredibile è che non ha mai subito gol.

Risultati Europei U21 2023, classifiche/ Il focus sul girone C, diretta gol live score (domenica 25 giugno)

L’episodio più recente con un nostro successo è quello dell’ottobre 1998, poco dopo lo straordinario ciclo di Cesare Maldini: ad allenarci era già Marco Tardelli, a risolvere la partita era stato Andrea Pirlo e poco dopo Gennaro Gattuso era stato espulso per somma di ammonizioni. In campo c’erano anche Morgan De Sanctis, Roberto Baronio, Gianluca Zambrotta: tre campioni del mondo facevano parte di quella nazionale Under 21, un buon auspicio anche per questa sera? Naturalmente ce lo dovrà dire il tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Italia Svizzera U21/ Quote: giorni di pressione per Sandro Tonali (25 giugno 2023)

SVIZZERA ITALIA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Svizzera Italia U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, canale numero 2 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Svizzera Italia, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SVIZZERA ITALIA UNDER 21 SU RAI PLAY

SVIZZERA ITALIA U21: RIVINCITA DEGLI AZZURRI?

Svizzera Italia U21, in diretta domenica 25 giugno 2023 alle ore 18.00 presso la Cluj Arena di Cluj-Napoca sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21. L’Italia non ha iniziato gli Europei Under 21 nel migliore dei modi, perdendo contro la Francia nella prima giornata. La squadra ora cerca di riscattarsi contro la Svizzera. Gli svizzeri hanno ottenuto una vittoria importante contro la Norvegia, compiendo un notevole passo avanti con il punteggio di 1-2 grazie ai gol di Ndoye e Imeri.

RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Abel Ruiz esalta la Spagna! Live score sabato 24 giugno

Gli Azzurrini sono stati sconfitti per 2-1 dai transalpini, in mezzo a numerose polemiche, con una rete di Barcola al 62′. Il temporaneo pareggio di Pietro Pellegri nel primo tempo non è servito a nulla, grande rimpianto per la mancanza di VAR e goal line technology che avrebbero restituito sicuramente agli azzurri un rigore e soprattutto il gol del 2-2, col pallone visibilmente entrato in rete. Svizzera e Italia U21 si ritrovano in campo dopo l’ultimo precedente del 26 marzo 2015, vittoria per 3-0 degli azzurrini in amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA U21

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Italia U21, match che andrà in scena alla Cluj Arena di Cluj-Napoca. Per la Svizzera, Patrick Rahmen schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. Risponderà l’Italia allenata da Paolo Nicolato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi.

SVIZZERA ITALIA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svizzera Italia U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida degli Europei Under 21. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA