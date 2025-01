CALCIOMERCATO TORINO NEWS, IN DUE PER SOSTITUIRE ZAPATA

il calciomercato Torino deve risolvere un problema che sta diventando pesantissimo nell’economia del gioco di Vanoli ovvero la ricerca di una punta fisica, un centravanti di ruolo, un attaccante capace di svolgere un lavoro simile a quello di Duvan Zapata. Adams e Sanabria sono calciatori completamente diversi rispetto al colombiano e per giunta l’altro sudamericano è più vicino alla cessione che alla permanenza. Nota positiva invece Addams che però predilige un ruolo di seconda punta. Per questo la dirigenza granata sta lavorando per chiudere almeno un attaccante da qui alla fine di gennaio. I nomi del calciomercato Torino che sono stati fatti nelle ultime settimane sono stati parecchi, ma ce n’è uno che nell’ultimo periodo è diventato molto quotato ovvero Arthur Cabral. L’attuale punta del Benfica ha già giocato in Italia, precisamente sotto la guida di Italiano alla Fiorentina.

Un ritorno nel Belpaese che potrebbe dare una seconda chance all’attaccante in Serie A dopo l’esperienza d alti e bassi con i viola. Sicuramente col suo arrivo i granata beneficeranno di un riferimento offensivo importante.

Vagnati avrebbe già fatto un’offerta secondo Sky Sport e questo potrebbe mettere il Toro in pole position per l’acquisto in prestito per sei mesi di Cabral. Come alternativa rimane viva la pista Beto nonostante ci siano alcuni intoppi.

Il più importante riguarda l’assenza di alternative a Calvert-Lewin. L’unica riserva a disposizione, spesso preferita proprio a Beto, è Broja ma l’ex Chelsea si è infortunato per l’ennesima volta in carriera e rischia di stare fuori a lungo.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, RICCI VERSO IL MILAN

Chi invece è destinato a lascerà il calciomercato Torino a fine stagione è Samuele Ricci. Elemento fondamentale della rosa granata, l’ex Empoli ha di recente rinnovato il proprio contratto per aiutare le casse della società piemontese.

Infatti questo prolungamento servirà solamente per alzare il prezzo, un po’ com’era già stato fatto con Bremer, finito poi alla Juventus. Nelle ultime ore ci sono importati passi avanti del Milan per quanto riguarda l’approdo di Ricci.

Infatti l’italiano resta l’obiettivo numero uno del club rossonero con l’operazione che potrebbe sbloccarsi a gennaio per poi essere chiusa a giugno. Proseguono spediti i contatti tra l’entourage di Ricci e la società lombarda.