DIRETTA UDINESE ROMA, UN SOLO PUNTO DI DISTACCO IN CLASSIFICA

La diretta Udinese Roma di domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 rappresenta un’occasione da non perdere per i padroni di casa. Al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli i bianconeri hanno infatti la possibilità di scavalcare i diretti rivali della ventiduesima giornata di campionato battendoli sul proprio campo. Gli uomini del tecnico Runjaic hanno raggiunto il decimo posto guadagnando ventisei punti mentre i giallorossi di mister Claudio Ranieri si trovano invece in nona posizione con ventisette punti.

Probabili formazioni Udinese Roma/ Quote: Pellegrini o El Shaarawy? (Serie A, oggi 26 gennaio 2025)

L’Udinese è dunque chiamata a ritrovare il successo dopo essere stata sconfitta dal meno quotato Como nell’ultimo weekend con un netto 4 a 1. La vittoria manca ormai da prima di Natale e la Roma non sarà certo disposta a svolgere il ruolo di vittima sacrificale, dovendo anch’essa perseguire i propri obiettivi. Distante quattro punti dal Milan, i capitolini possono ancora sperare di piazzarsi almeno in Conference League dato che ci sono solo sei lunghezze che li separano dalla Fiorentina e sarebbe inoltre utile anche sotto l’aspetto morale aggiudicarsi un altro successo dopo aver battuto il Genoa.

DIRETTA/ Juventus Udinese Primavera (risultato finale 3-2): vittoria con ribaltone! (25 gennaio 2025)

DIRETTA UDINESE ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il servizio a pagamento in streaming DAZN permette a tutti i tifosi bianconeri e giallorossi di seguire la diretta Udinese Roma senza recarsi fisicamente al Bluenergy Stadium. Attraverso il telefono, lo smart phone o il proprio computer si potrà quindi vedere la gara sull’app ufficiale e, se siete iscritti anche a Sky, avrete modo di utilizzare pure Sky Go o sintonizzarvi sul canale Zona Dazn 214.

UDINESE ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 con Sava, Kristensen, Bijol, Tourè, Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara, Thauvin e Lucca pare essere la soluzione che verrà adottata da mister Runjaic per i suoi bianconeri se teniamo conto delle probabili formazioni per la diretta Udinese Roma. L’opzione 3-4-2-1 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Salemaekers, Konè, Paredes, Angelino, Dybala, El Shaarawy, specie se non dovesse farcela il capitano Pellegrini, e Dovbyk dovrebbe invece essere impiegata dal tecnico Claudio Ranieri per i giallorossi.

Calciomercato Serie A News/ Kouame cercato dall’Empoli, Cragno per il Genoa e altre news (24 gennaio 2025)

DIRETTA UDINESE ROMA, LE QUOTE

Le quote di bookmakers come Snai ci suggeriscono un match abbastanza tirato con la diretta Udinese Roma. Il pronostico dell’esito finale sembra essere positivo per la formazione ospite, data vincente a 2.20 secondo l’agenzia di scommesse, ma i padroni di casa non paiono poi così spacciati visto che l’1 è quotato a 3.30. Sicuro è però che gli uomini di Ranieri hanno più o meno le stesse chances di assicurarsi tre punti così come di tornare nella Capitale con un pareggio, dove l’x è appunto a 3.25.