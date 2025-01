Calciomercato Venezia News: Salim Diakité la carta per sbloccare Pohjanpalo

Il calciomercato Venezia è alle prese con un’importante trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri e le sorte della stagione della rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, fino a questo momento della stagione la squadra ha espresso quasi sempre un buon calcio e ha dimostrato di avere alcuni componenti che possono stare in un campo di Serie A senza alcun problema, la situazione della classifica però non è delle più rosee, è penultima in classifica e fatica a raccogliere punti. Nelle ultime settimane poi si è parlato di un trasferimento inaspettato che potrebbe rendere ancora più difficile la salvezza.

Il giocatore che potrebbe essere venduto dai lagunari è Joel Pohjanpalo su cui c’è l’interesse del Palermo disposto ad offrire 4 milioni, l’attaccante finlandese sembrerebbe aver già accettato la destinazione tanto che nell’ultima partita ha salutato il suo pubblico, l’accordo tra i rosanero e il Venezia però non è ancora stato raggiunto e negli ultimi giorni la squadra siciliana ha proposto di aggiungere ai 4 milioni già offerti il cartellino di Salim Diakité, terzino destro maliano classe 2000 che quest’anno ha collezionato 21 presenze realizzando anche 1 gol e 1 assist.

Calciomercato Venezia News: Kelechi Iheanacho e Andrea Carboni gli obiettivi in entrata

Il calciomercato Venezia si sta già muovendo per sostituire il bomber finlandese e mentre aspetta solo la giusta offerta per ufficializzare l’addio ha già messo gli occhi sul possibile sostituto, il giocatore che interessa alla squadra veneta è Kelechi Iheanacho, attaccante nigeriano di ventotto anni di proprietà del Siviglia e che ha iniziato la sua carriera nel Manchester City. In questa stagione ha collezionato solo 11 presenze e realizzato 3 gol, tutti in Copa del Re, il valore è intorno ai 5 milioni e il Venezia potrebbe decidere di investire la cifra, l’intoppo della trattativa però sta nella tenuta fisica del giocatore che negli ultimi anni è stato molto volte ai box

Un altro giocatore che il calciomercato Venezia vorrebbe portare a casa in questa sessione di mercato è Andrea Carboni, difensore centrale classe 2001 del Monza con cui ha giocato 20 partite e realizzato 1 assist, per completare il trasferimento i lagunari dovrebbero sborsare 5 milioni e prendere il ragazzo a titolo definitivo, difficile però da convincere il Monza che è ultimo in classifica e deve inseguire proprio il Venezia nella sua corsa salvezza. Il calciomercato Venezia ha poi concluso altre due operazioni nei giorni scorsi, Ellertsson è stato ceduto al Genoa ma continuerà a giocare in laguna fino a fine stagione, e a centrocampo si è aggiunto anche Kike Perez, centrocampista spagnolo che arriva dal Real Valladolid.