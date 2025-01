Calciomercato Genoa News: Jean Onana il nuovo centrocampista per Vieira

Il calciomercato Genoa sta lavorando duramente per rinforzare la rosa a disposizione di Patrick Vieira e aggiungere calciatori validi che possano dare una mano a raggiungere facilmente la salvezza, dopo aver colmato il vuoto sulle fasce con l’arrivo di Mawel Cornet, già protagonista con un assist nella vittoria 2-0 contro il Monza, ha completato l’acquisto di due centrocampisti, uno più muscolare e uno più tecnico, che verranno ufficializzati e presentati nei prossimi giorni per poi essere a disposizione del tecnico da subito. Continua poi la ricerca di una prima punta che vada a prendere il posto in rosa di Balotelli e che possa essere un’alternativa a Pinamonti.

Il primo giocatore che i rossoblu hanno acquistato nei giorni scorsi è Jean Onana, centrocampista camerunense classe 2000 di proprietà del Besiktas con cui quest’anno ha trovato solo 3 presenze nella Super Lig turca, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Onana è un centrocampista che fa della forza fisica e della corsa la sua migliore caratteristica, può giocare sia davanti alla difesa al posto di Milan Badelj o nella linea a 4 dietro all’unica punta al posto di Thorsby o Frendrup ma all’occorrenza anche al posto di Miretti sulla fascia di destra.

Calciomercato Genoa News: Mikael Ellertson e Andri Gudjohnsen, due islandesi per il Genoa

L’altro prossimo acquisto per il calciomercato Genoa è quello di Mikael Ellertsson, centrocampista islandese nato nel 2002 del Venezia che può giocare sia come esterno che come trequartista, e che ha già trovato un accordo con la società ligure ma che non arriverà in questa sessione invernale, quest’anno ha giocato 21 partite trovando 2 gol e 1 assist e le sue prestazioni hanno convinto il grifone a puntare su di lui. Il Venezia però non era disposto a cedere uno dei suoi migliori giocatori in questo momento perché necessario per cercare di raggiungere la salvezza in questa stagione, ecco quindi che le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ma nella prossima estate.

Per quanto riguarda il reparto offensivo invece sono molti i profili attenzionati dai rossoblù ma nessuno ha ancora convinto fino in fondo, ai nomi di Dragus e Kouame, promesso sposo dell’Empoli, si è unito negli ultimi giorni quello di Andri Gudjohnsen, attaccante islandese classe 2002 di proprietà del Gent, con cui quest’anno ha giocato 20 partite e realizzato 3 gol e 1 assist. La squadra belga però chiede il trasferimento a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 4 milioni.