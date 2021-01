Calendario Formula 1 2021/ Ufficiale, al via 28 marzo in Bahrain: Gp Imola in aprile

CALENDARIO FORMULA 1 2021: UFFICIALI NUOVE MODIFICHE

A meno di un mese dalla pubblicazione del calendario ufficiale della stagione 2021 della Formula 1, la Fia è costretta a rivedere la programmazione del prossimo campionato del mondo, arrendendosi ancora una volta al difficile contesto che ancora stiamo vivendo per la pandemia da coronavirus. Solo nella mattinata la Federazione ha infatti diramato in via ufficiale, nuove modiche al calendario della formula 1 2021: in lista sono ancora 23 Gran premi (sarà stagione record), ma rispetto a quanto previsto, si comincerà una settimana dopo, il 28 marzo con il Gran premio del Bahrain. Salta dunque il classico appuntamento di aperture del campionato di F1 a Melbourne, visto le stringenti misure che il governo nazionale ha varato per limitare la diffusione della pandemia da covid 19: il Gran premio d’Australia 2021 non è stato per cancellato, ma solo rinviato al prossimo 21 novembre, poco prima delle due tappe conclusive della stagione in Arabia Saudita e Abu Dhabi. In aggiunta, sempre per le restrizioni di viaggio ancora in atto, la Fia ha comunicato che pure il Gran premio di Cina 2021 non si svolgerà come previsto ad aprile: al suo posto e per la precisione il 18 aprile la Formula 1 tornerò a Imola per disputare il Gran premio dell’Emilia Romagna, che già l’anno scorso aveva trovato il favore di appassionati e piloti.

CALENDARIO FORMULA 1 2021: ECCO IMOLA, PORTIMAO IN DUBBIO

Annunciate le nuove modifiche del calendario della Formula 1 ore il 2021 con il rinvio del gp australiano e l’inserimento della prova di Imola ad aprile, pure le novità per la prossima stagione del mondiale F1 potrebbero non essere finite qui. Come accennato prima, al momento il Gran premio di Cina risulta rinviato, senza alcuna data di recupero fissata: la Federazione ha però precisato che sono in corso colloqui con il promotore e le autorità cinesi per riprogrammare la tappa più avanti nella stagione, se possibile. In aggiunta va detto che ancora risulta non fissata la terza tappa del campionato, prevista per il fine settimana del 30 aprile-2 maggio: con tutta probabilità in quella data la Formula 1 tornerà a Portimao, prima di sbarcare nella confinante Spagna per il classico appuntamento del Gp di Barcellona (evento che tra l’altro è stato appena confermato con il rinnovo di contratto tra gli organizzatori e la Fia). Va infine aggiunto che con l’inserimento della tappa Australiana a verso la conclusione della stagione, la Fia ha dovuto variare anche le date di alcuni Gp in programma nella stessa fascia, come Brasile, Arabia Saudita e Abu Dhabi: il campionato del mondo si concluderà dunque non piace il 5 dicembre, ma il 12 dello stesso mese.

