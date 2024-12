AVVERSARIE INTER, SI COMINCIA

Mentre sta per cominciare il sorteggio che definirà i nomi delle avversarie Inter nel girone del Mondiale per Club 2025, possiamo ricordare che per i nerazzurri c’è una precedente partecipazione, anche se il torneo era decisamente più snello nel 2010, quando l’Inter vinse il Mondiale a coronamento dell’anno del Triplete. Difficile però fare paragoni: le squadre partecipanti erano solamente sette e i campioni d’Europa debuttavano direttamente in semifinale. L’Inter vinse per 3-0 contro i sud-coreani del Seongnam per poi ripetersi con lo stesso punteggio anche nella finale contro i congolesi del Mazembe.

In precedenza naturalmente c’erano state le due Coppe Intercontinentali vinte nel 1964 e 1965 dalla Grande Inter di Helenio Herrera. Il meccanismo era ancora più semplice: si affrontavano i campioni d’Europa e del Sudamerica, che in entrambi i casi erano gli argentini dell’Independiente, i quali tuttavia in entrambe le occasioni dovettero inchinarsi al cospetto dei nerazzurri di Angelo Moratti. Era completamente un altro calcio: adesso invece pensiamo al sorteggio che ci dirà i nomi delle avversarie Inter nel girone del Mondiale per Club 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONTRO CHI I NERAZZURRI NEL MONDIALE PER CLUB 2025?

Oggi giovedì 5 dicembre 2024 ci aspetta un evento al quale non siamo abituati, scopriremo infatti i nomi delle avversarie Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club 2025, prima edizione di questo evento almeno in versione così allargata, con 32 squadre partecipanti all’evento che si terrà l’estate prossima negli Stati Uniti e ha già attirato tutta una serie di polemiche, per vari motivi. Almeno per oggi pensiamo però all’aspetto sportivo e naturalmente c’è curiosità, anche perché molte rivali sono poco conosciute.

Dal momento che oggi ci attende il sorteggio, come sempre in questi casi bisogna partire dalle fasce in cui sono state suddivise le 32 squadre partecipanti. Per parlare delle avversarie Inter bisogna quindi tenere conto innanzitutto del fatto che i nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati inseriti nella seconda fascia insieme ad altre sette formazioni europee (Juventus, Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica e Salisburgo), che di conseguenza vanno escluse dalle possibili avversarie Inter nel girone del Mondiale per Club 2025.

AVVERSARIE INTER, DI SICURO NESSUNA EUROPEA PER I NERAZZURRI

Fin qui sarebbe semplice, ma essendo la prima edizione così allargata del Mondiale per Club, ci saranno ulteriori particolarità per definire le avversarie Inter. Ad esempio in prima fascia ci saranno le altre quattro europee (Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain) e le quattro migliori sudamericane (Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense), ma le europee incroceranno dalla seconda fascia le peggiori 4 del nostro continente per ranking Uefa. L’Inter è fra le migliori e questo garantisce che i nerazzurri non troveranno City, Real, Bayern e PSG, quindi la certezza è che avranno una delle quattro sudamericane, naturalmente insidiose ma in teoria meno pericolose.

Inoltre, dal momento che non ci possono essere due sudamericane nello stesso girone, ecco che dalla terza fascia l’Inter non potrà pescare Boca Juniors e Botafogo. Questo significa che sicuramente i nerazzurri avranno una fra Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey e Leon – le prime due sono asiatiche, poi due sono africane e le ultime due sono entrambe messicane e di conseguenza del Centro-Nord America. Questo porterà ad un altro continente da escludere in quarta fascia, dove tra i nomi per completare le avversarie Inter avremo Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Esperance Tunisi, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter Miami.