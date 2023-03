Calendario Serie A, anticipi e posticipi/ Campionato e Coppa Italia: tutte le gare

Pausa Nazionale dopo i tanti impegni tra campionato, coppe europee e Coppa Italia nel lungo tour de force cominciato a gennaio, dopo il Mondiale. Lo stop dei club di qualche settimana è coinciso anche con la definizione del calendario Serie A delle prossime giornate, dalla 29esima alla 32esima. Tanti tifosi aspettano già il ritorno della Serie A e la Lega non ha perso tempo, definendo gli orari e le date delle prossime sfide che si giocheranno da prima di Pasqua fino a fine aprile. Si tratterà di un mese intensissimo tra impegni di campionato e di Coppa.

Dopo la sosta, che per gli azzurri prevede le gare di qualificazione a Euro 2024, le squadre torneranno in campo per la Serie A, la Coppa Italia e le Coppe Europee: sono sei le italiane ancora in corso. Visti proprio gli impegni in Champions, sono state anticipate alcune sfide della 29esima giornata a venerdì 7 aprile: si tratta di Salernitana-Inter, che si giocherà alle 17.00, Lecce-Napoli alle 19.00 e Milan-Empoli, lo stesso giorno alle 21 21.00.

Anticipi e posticipi Serie A

Il calendario di Serie A prevede, sempre per la 29esima giornata, il match tra Udinese e Monza sabato 8 alle 12.30, mentre Fiorentina-Spezia si giocherà alle 14.30 e Sampdoria-Cremonese alle 16.00. Fischio d’inizio alle 16.30 per Atalanta-Bologna mentre alle 18.30 si sfideranno Verona-Sassuolo e Torino-Roma. Alle 20.45 il big match Lazio-Juventus. Nei giorni seguenti, i bianconeri saranno impegnati – il 13 aprile – contro lo Sporting Lisbona in casa. Sfide europee anche per Roma e Fiorentina.

La 30esima giornata partirà venerdì 14 aprile alle 18.30 con Cremonese-Empoli e la sera alle 20.45 Spezia-Lazio. Sabato alle 15.00 Bologna-Milan, alle 18.00 a Napoli-Verona e alle 20.45 Inter-Monza. Domenica si parte alle 12.30 con Lecce-Sampdoria, Torino-Salernitana sarà alle 15.00, Sassuolo-Juventus alle 18.00 e Roma-Udinese alle 20.45. Lunedì Fiorentina-Atalanta chiuderà la giornata. Venerdì 21 aprile si partirà con la 31esima giornata con Verona-Bologna. Sabato tre partite, Salernitana-Sassuolo alle 15.00, Lazio-Torino alle 18.00 e il derby Samporia-Spezia. Domenica alle 12.30 Empoli-Inter per poi proseguire con Monza-Fiorentina ed Empoli-Cremonese, alle 15.00, Milan-Lecce alle 18.00 e Juventus-Napoli alle 20.45. Lunedì c’è Atalanta-Roma.

Coppa Italia e campionato con la 32esima giornata

Dopo la 31esima giornata si giocheranno le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: in programma mercoledì 25 aprile Inter-Juventus, il giorno dopo Fiorentina-Cremonese. Da venerdì 27 spazio alla 32esima giornata di Serie A: dalle 18:30 in campo Lecce-Udinese e Spezia-Monza alle 20.45. Sabato ci sarà il derby campano Napoli-Salernitana alle 15.00, Roma-Milan alle 18.00 e Torino-Atalanta alle 20.45. Domenica via a Inter-Lazio alle 12.30, Cremonese-Hellas e Sassuolo-Empoli alle 15.00, Fiorentina-Sampdoria alle 18.00 e Bologna-Juventus alle 20.45.

