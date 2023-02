Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, quarti di finale (1 febbraio)

RISULTATI COPPA ITALIA: ALTRI DUE QUARTI!

I risultati di Coppa Italia ci fanno compagnia mercoledì 1 febbraio per altre due partite dei quarti di finale. Siamo in regime di gara secca, pertanto sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità: alle ore 18:00 vivremo Fiorentina Torino all’Artemio Franchi, alle ore 21:00 ci sposteremo all’Olimpico per Roma Cremonese e dobbiamo ricordare che le due vincenti di queste partite si sfideranno poi in semifinale. Per quanto riguarda il tabellone dei quarti, ieri si è giocata Inter Atalanta e l’ultimo match sarà domani sera, con Juventus Lazio.

Riguardo i risultati di Coppa Italia per queste due partite possiamo dire che all’Olimpico la Roma parte nettamente favorita, anche se la Cremonese agli ottavi ha eliminato il Napoli in trasferta e giustamente è galvanizzata sapendo di poter ripetere il colpo grosso; al Franchi invece si gioca un match sulla carta più equilibrato, recentemente in campionato il Torino ha vinto a Firenze e questo è un dato da non sottovalutare. Per il resto, come sempre bisognerà vedere quello che ci racconteranno i due campi…

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo al mercoledì sera dedicato ai risultati di Coppa Italia con grande interesse: ormai siamo alle battute finali di una competizione che regala un posto in Europa League e permette di disputare la Supercoppa. Da questo punto di vista possono sicuramente sognare Torino e Cremonese, due squadre che raggiungerebbero un risultato pazzesco; anche la Fiorentina però ha particolare interesse a vincere la Coppa Italia perché in campionato è parecchio staccata dalle prime sette posizioni.

Se non altro i viola hanno un’altra potenziale porta di accesso con la Conference League, che torneranno a giocare tra poco e che potrebbe regalare grandi soddisfazioni. La Roma potrebbe mettere in bacheca un trofeo dopo quella Conference League vinta nel maggio 2022, e proseguire così in un percorso che magari non si è ancora sublimato come si sperava qualche tempo fa, ma che intanto ha già regalato un titolo dopo parecchio tempo e che ha anche rappresentato il primo trionfo in campo internazionale nella storia giallorossa. Vedremo…

RISULTATI COPPA ITALIA: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Fiorentina Torino

Ore 21:00 Roma Cremonese











