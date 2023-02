Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2/ Upgrade e Stagione 2: gli orari

E’ attesa nella giornata di oggi, 15 febbraio 2023, l’aggiornamento del videogioco Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2, i due videogiochi (il secondo free top play), nuovi capitoli dello sparatutto più famoso di tutti i tempi. Nelle prossime ore giungerà la Stagione numero 2, di conseguenza i server dovrebbero spegnersi per qualche ora andando offline. In ogni caso, secondo gli addetti ai lavori, non dovrebbero essere previste spiacevoli sorprese e se tutto andrà come da copione nel giro di breve tempo sarà reso disponibile l’update dopo di che si potrà tornare a giocare.

Stando a quanto sottolineato da Optimagazine.it, i due aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 saranno distribuiti in contemporanea e secondo le indiscrezioni dovrebbero avvenire a partire da questa sera, precisamente dalle ore 18:00 in Europa (e in Italia) del 15 febbraio 2023. In Gran Bretagna, quindi, l’upgrade scatterà alle 17:00 mentre sulla Costa orientale il rollout scatterà alle ore 12:00 PT e su quella occidentale alle ore 9:00 PT. Con la stagione 2 di Modern Warfare 2 e Warzone, Activion renderà disponibile anche la mappa di Ashika Island che permetterà ai videogiocatori di poter vivere le atmosfere ispirate al Giappone feudale, uno scenario quindi davvero suggestivo.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 E WARZONE 2: LE NOVITÀ INTRODOTTE CON L’UPGRADE

Ci sarà poi spazio all’espansione DMZ e all’introduzione dell’esperienza uno contro uno, 1vs1, per quanto riguarda la modalità Gulag. Ovviamente stiamo parlando di un update che sarà completamente gratuito e per cui i videogiocatori non dovranno sborsare nemmeno un euro.

Si tratta quindi di novità davvero interessanti per tutti gli amanti del noto sparatutto, e che daranno linfa vitale ai due videogiochi sempre in vetta alle classifiche dei più acquistati/scaricati. Ricordiamo che l’upgrade dell’aggiornamento andrà in automatico da smartphone, mentre via console dovrete semplicemente dare il vostro consenso dopo di che partirà il download e il tutto verrà quindi installato.

