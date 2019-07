Cameron Boyce è morto/ Star Disney Channel: crisi epilettica ha spezzato la sua vita?

L’attore americano Cameron Boyce è morto a 20 anni nelle prime ore di ieri, sabato 6 luglio 2019, nella sua casa di Los Angeles, la notizia è stata diffusa ufficialmente da ABC News. Boyce era famoso per i suoi ruoli nelle serie Disney Channel “Jessie” e “The Descendants”. Secondo l’ABC, che cita fonti familiari, la morte di Boyce è avvenuta a causa di un attacco relativo a una malattia dell’attore e per la quale era in cura. La giovane star, oltre alla passione per la recitazione, era anche un validissimo ballerino. Nato a Los Angeles, ha iniziato la sua carriera di attore a 9 anni e a 11 ha recitato con Adam Sandler nella commedia Big Boys. Ma la fama mondiale è stata raggiunta con la serie Disney “Jessie”, dove interpretò il personaggio di Luke Ross al fianco dell’attrice Debby Ryan. Jessie ha partecipato a quattro stagioni per un totale di 98 episodi. Successivamente, la sua straordinaria carriera era proseguita partecipando “Los Descenientes”, una serie in cui ha interpretato Carlos e che ha avuto così tanto successo da generare tre film, il terzo dei quali non è ancora stato pubblicato.

Oltre al suo lavoro come attore, Cameron Boyce era noto per il suo coinvolgimento in numerose cause sociali. “Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello”, ha confidato un portavoce. Secondo diversi media americani, l’attore sarebbe morto a causa di una crisi epilettica. “Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”, ha dichiarato un rappresentante della sua famiglia. Modello da quando aveva 7 anni, ha preso parte a numerosissime campagne pubblicitarie. Nel giugno del 2008 cominciò in televisione nella serie “General Hospital: Night Shift”. Boyce viveva vicino Los Angeles con i suoi genitori, la sorella minore e un cane di nome Cienna.

