Cameron Boyce è morto/ Talento Disney al servizio del prossimo, “una luce splendente”

A stroncare Cameron Boyce, il giovane attore e star delle serie tv di Disney Channel, morto a 20 anni, sarebbe stata una crisi epilettica. E’ quanto emerge dai media americani che in queste ore stanno raccogliendo i messaggi di cordoglio di colleghi e fan della giovanissima stella. Una vita, seppur breve, vissuta a contatto con l’arte e con il mondo dello spettacolo sin ds quanto, all’età di 7 anni, Cameron esordì come modello. Ben presto si affiancò anche l’attività di ballerino e volto di campagne pubblicitarie, prima di sfondare nel mondo della tv. Il 2008 segnò l’anno del suo esordio nella soap opera General Hospital: Night Shift ma ben presto arrivò per lui anche il grande schermo con Riflessi di paura, Eagle Eye, Un weekend da bamboccioni, solo per citare alcuni titoli. A consacrarlo a vera star dei giovanissimi fu però il ruolo di Carlos De Mon, il figlio della cattiva Crudelia De Mon nella saga di film Disney per la tv, The Descendants. Il terzo capitolo arriverà in Italia solo il prossimo ottobre. La sua morte, come ha spiegato una portavoce della famiglia alla Bbc, è avvenuta “nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura”. Ora gli stessi familiari chiedono che venda rispettata la loro privacy.

CAMERON BOYCE, L’AMORE PER LA FILANTROPIA

Nella vita del giovane Cameron Boys però non c’era solo il cinema e la televisione in quanto lo stesso si dedicava con il medesimo entusiasmo anche la filantropia. Come spiega l’agenzia di stampa Ansa, infatti, il ragazzo era riuscito a raccogliere oltre 30 mila dollari per il Thirst Project, un’organizzazione no-profit che si occupa di costruire pozzi per l’acqua potabile nello Swziland. Tra le sue lotte anche quella in favore dei diritti degli homeless. A confermare la sua vicinanza al prossimo, anche le parole di un portavoce di Disney Channel: “Sin da giovane, Cameron Boyce sognava di condividere i suoi straordinari talenti artistici con il mondo ed era alimentato dal forte desiderio di fare la differenza nella vita delle persone attraverso il suo lavoro umanitario”. Non solo un talentuoso artista, dunque, ma anche “una persona premurosa e, soprattutto, un figlio amorevole e devoto, fratello, nipote e amico”.

IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI

La gentilezza, la generosità e la sua estrema gioia di vivere erano le principali doti di Cameron Boyce, emerse in queste ore dai numerosi messaggi di cordoglio di coloro che hanno avuto il piacere di condividere un pezzo di vita, seppur breve, al suo fianco. Salma Hayek, la mamma di Cameron nei film “Grown Ups”, lo ha definito “vivace, talentuoso, gentile, generoso, divertente e una luce splendente”. “Ho avuto il privilegio di interpretare la madre di Cameron in #grownups 1 e 2 e siamo rimasti in contatto negli anni. Era spiritoso, di talento, gentile, generoso, divertente e una luce splendente. La sua gioia vivrà nei nostri cuori per sempre mentre continua a ballare e splendere altrove. Il mio cuore va alla sua adorabile famiglia”, ha scritto l’attrice su Instagram. A ricordarlo anche Rome Flynn, attore della soap opera Beautiful e nella quale il giovane aveva interpretato per due anni Zende Forrester prima di sbarcare a “How to get away with murder”: “Riposa in paradiso Cameron Boyce. Un’anima così bella. Le mie preghiere vanno alla sua famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA