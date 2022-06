Camilla Ghini, chi è?/ Dopo Forum, il successo in radio a Radio Zeta e RTL 102.5

Camilla Ghini, chi è la figlia di Massimo Ghini

Camilla Ghini, la figlia di Massimo Ghini, è tra i conduttori di Radio Zeta Future Hits live, l’evento musicale co-condotto con Paola di Benedetto e Jody Cecchetto. La speaker di Radio Zeta si è fatta conoscere come opinionista nel programma “Forum” di Barbara Palombelli anche se la radio e la musica sono sempre state le sue più grandi passioni. La giovane figlia d’arte, intervistato dalla rivista edita da Cairo Editore ha parlato del rapporto con il padre Massimo Ghini, ma anche del fidanzato Riccardo. “Mio padre adora Riccardo e lo tratta come se fosse un figlio” ha rivelato Camilla Ghini che sul compagno ha aggiunto – “Riccardo ha 28 anni ed è il mio opposto. Fa l’ingegnere, è un uomo introverso, molto calmo e non alza mai la voce. Stiamo insieme da due anni e conviviamo da fine 2018. In realtà ci conosciamo da una vita: ci eravamo persi di vista e poi ci siamo ritrovati a una cena. Da quel momento tra noi è stato subito amore”.

Classe 1994, Camilla Ghini dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico ha immediatamente cominciato a muovere i passi nel mondo della televisione entrando nel pubblico di “Forum”. In realtà da bambina sognava di fare l’avvocato, la cantante, il medico e ad un certo punto anche la stilista. Proprio il papà durante una cena le disse: “potresti fare la stilista degli avvocati, o l’avvocato degli stilisti!”.

Camilla Ghini: da “Forum” a RTL

Alla fine Camilla Ghini non ha seguito nessuno dei suo sogni nel cassetto: avvocato, cantante, medico e stilista, visto che oggi lavora nel mondo della radio e della musica. Dopo aver completato gli studi ha lasciato la città di Roma per trasferirsi a Milano dove ha cominciato a lavorare per una casa di produzione: la 3zero2TV. Successivamente è rientrata a Roma dove è entrata come opinionista nella squadra di “Forum” di Barbara Palombelli. La sua passione per la musica un giorno l’hanno spinta a cercare lavoro in radio; così ha bussato alle porte di RTL 102.5 in Via Orsini a Roma.

La figlia di Massimo Ghini oltre alla musica e alla radio, ama viaggiare, leggere libri e fare shopping. Inoltre ha due gatti: Solaia e Krug, a cui è molto affezione. Non solo, è una grande appassionata di cucina.











