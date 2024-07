Simona Ventura come sta dopo la paresi facciale?/ A cosa è dovuta: un problema più comune di quanto si pensi

Simona Ventura sta bene e pian piano sembra riprendersi dalla paresi che l’ha colpita la scorsa primavera. Almeno questo è quanto si evince dai suoi canali social, dove apparentemente Super Simo sembra aver ritrovato piena forma e soprattutto il suo sorriso. D’altronde anche nei momenti più sconfortanti, la conduttrice ha mostrato grinta e coraggio da vendere. Dunque, come sta oggi Simona Ventura? Sembrerebbe bene rispetto a qualche mese fa, quando si mostrò in tv con mezza faccia bloccata, per via della paresi causata dal freddo.

In quel momento la presentatrice ha saggiamente seguito i suggerimenti dei medici, riposandosi completamente e recuperando le forze. I fan l’hanno seguita con grande apprensione in queste settimane, soprattutto per il matrimonio con il suo Giovanni Terzi, con la coppia che ha festeggiato alla grandissima. Insomma la Ventura sembra sia tornata a tutti gli effetti in pista.

Come sta Simona Ventura? La conduttrice rincuora i fan: “Il periodo blu di Picasso è durato quattro o cinque anni, il mio…”

Come dicevamo la paresi che ha colpito Simona Ventura è un problema più comune di quanto si pensi e in questo senso, gli sbalzi di temperatura possono rivelarsi nocivi. “Ma ora sto molto meglio”, aveva precisato già diverse settimane quando si fece intervistare da Fabio Fazio, raccontando come era riuscita a rimettersi in carreggiata dopo la paresi.

“Diciamo che il periodo blu di Picasso è durato 4 o 5 anni. Il mio meno”, ha scherzato la Ventura, che ora sta per dimenticare definitivamente questo brutto periodo. La paresi facciale, infatti, sembra alle spalle, anche se la via della guarigione in linea generale a volte può richiedere parecchi mesi, a seconda della gravità del danno.

