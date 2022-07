Camper nella bufera per intervista a Pucci Cappelli/ “Ho conquistato 5246 donne”

E’ finita al centro delle polemiche la trasmissione Rai Camper, programma in onda attorno a mezzogiorno, subito dopo Uno Mattina Estate, condotto da Roberta Morise e Tinto. Tutta “colpa” di un’intervista realizzata dall’inviata Maria Elena Fabi in quel di Rimini a Pucci Capelli, un classico playboy romagnolo che ha deciso di svelare in diretta il numero infinito delle sue conquiste. “Prima di concludere – sono le parole di Maria Elena Fabi – ho una sorpresa: ho trovato l’uomo che ha conquistato migliaia e migliaia di donne. Sono sicura che conquisterà anche te Roberta. C’è qui Pucci Cappelli. Quante donne hai conquistato nella tua vita?”. A quel punto Pucci Cappelli ah replicato: “Buongiorno, devo dirlo proprio? 5246”.

Al che Roberta Morise ha replicato con una risata: “Oh già che lo dice non mi piace questa cosa”. Poi l’inviata ha aggiunto: “Come non ti piace? Manca la 47esima e oggi Pucci è un uomo fedele“. Quindi il playboy di Rimini ha svelato il suo segreto: “La gentilezza. L’invito a cena e quando ti vengo a prendere ti porto un mazzo di rose”, con la giornalista che ha aggiunto: “Lui è stato l’esponente di quel genere di uomo italiano che conquistava tutte le donne”. Un siparietto che Blitz Quotidiano ha commentato con le parole: “Un momento televisivo ritenuto di cattivo gusto per una trasmissione già finita nel mirino della critica, sconfitta quotidianamente dalle repliche di “Forum”.

CAMPER INTERVISTA PUCCI CAPELLI ED E’ POLEMICA: LE SCUSE DELL’INVIATA

Al di là delle critiche, Pucci Cappelli, il cui vero nome è quello di Marco Cappelli, è un nome molto noto della movida romagnola in quanto fino al 2014 era al capo del famosissimo night club La Perla di Riccione, uno dei locali più frequentati della zona. Nel 2015, invece, finì al centro di una vicenda giudiziaria che lo obbligò agli arresti domiciliari per un giro di prostituzione e di droga, scoperta nel suo locale. Pucci Cappelli si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda, patteggiando una pena di un anno e quattro mesi e tornando poi a lavorare nel night nel 2016.

Dopo la bufera di Camper per l’intervista a Pucci Cappelli sono giunte le scuse da parte di Maria Elena Fabi, che prima dell’ultima puntata ha spiegato in diretta tv: “Prima di iniziare raccontarvi questa località che è Marina di Ravenna, io ho il desiderio di chiedere scusa per una cosa che è successa ieri. Mi capita ogni giorno, credetemi, di incontrare tante persone e di lavorare con ritmi frenetici che non mi permettono di constatare e capire realmente sempre le persone con cui ho a che fare. Io sono una persona molto spontanea e questo lo capite anche da come mi sto ponendo a voi. Il mio unico desiderio è quello di raccontarvi con serenità e felicità e grande amore tutto quello che accade su spiagge italiane. Ieri purtroppo mi è capitato di intervistare una persona che non avrei mai voluto intervistare e vi assicuro che, a parte il fatto che prendo le distanze da chi vive in quel modo, vi assicuro che non accadrà mai più”.











