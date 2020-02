Campionati Italiani Assoluti Indoor atletica/ Info streaming tv, orari e programma

Oggi sabato 22 febbraio 2020 è la prima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, che in questa edizione saranno ospitati ancora una volta dal Palaindoor di Ancona, sede ormai praticamente fissa della manifestazione che dal 2010 in poi una sola volta non ha avuto luogo ad Ancona. Dunque, eccoci di nuovo nel capoluogo marchigiano per due giorni ricchi di emozioni: il culmine probabilmente sarà domani, quando scenderanno in pista o in pedana anche Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi, ma già oggi ci saranno senza dubbio diverse gare di notevole interesse, magari con la giovane figlia d’arte Larissa Iapichino, campionessa europea Under 20 del salto in lungo sulle orme di mamma Fiona May. Ventotto titoli da assegnare, quasi venti ore di gare in due giorni e tante stelle dell’atletica italiana: andiamo allora a scoprire intanto tutte le informazioni utili per seguire la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA

Oggi la prima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica da Ancona non sarà purtroppo visibile in diretta tv, perché avremo solamente una sintesi in differita su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), per la quale però dovremo aspettare le ore 0.35 di notte. Di conseguenza nulla da fare anche per la diretta streaming video, con Rai Play che garantirà solo la citata sintesi notturna. Di conseguenza sarà il sito ufficiale della FIDAL il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: ORARI E PROGRAMMA 1^ GIORNATA

Cosa ci offriranno oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica? Ricordiamo innanzitutto che saranno undici i titoli che verranno assegnati ad Ancona già in questo sabato. Le donne saranno protagoniste perché alle ore 10.00 avremo la prima finale con il getto del peso femminile e nel corso della giornata per le ragazze saranno previste anche queste altre finali: alle ore 13.15 il salto in lungo, alle ore 14.55 i 3000 metri di marcia, alle ore 15.00 il salto con l’asta, alle ore 15.15 i 1500 metri e alle ore 18.00 i 60 metri ostacoli. Inoltre si svolgerà per intero oggi il programma del pentathlon femminile: dalle ore 9.00 i 60 hs, alle ore 10.15 il salto in alto, alle ore 13.20 il getto del peso, alle ore 15.00 il salto in lungo e alle ore 17.15 gli 800 metri che decreteranno la classifica finale di questa gara multipla. In campo maschile invece saranno quattro i titoli da assegnare oggi: alle ore 15.35 i 1500 metri, alle ore 15.45 i 5000 metri di marcia, alle ore 17.00 il salto in lungo e alle ore 17.40 i 60 metri ostacoli. Inoltre avremo anche le prime quattro prove dell’eptathlon maschile, che però si completerà soltanto domani: alle ore 9.15 i 60 metri, alle ore 10.20 il salto in lungo, alle ore 12.00 il getto del peso e alle ore 13.40 il salto in alto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA