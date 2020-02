Campionati Italiani Assoluti Indoor atletica/ Streaming video Rai, programma e orari

Oggi domenica 23 febbraio 2020 ci attende la seconda e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, che stiamo vivendo dal Palaindoor di Ancona, sede ormai praticamente fissa della manifestazione che dal 2010 in poi una sola volta non ha avuto luogo nel capoluogo marchigiano. Oggi sarà il giorno più ricco di finali ad Ancona, dunque ci attendono davvero grandi emozioni con i nomi più prestigiosi dell’atletica leggera italiana oggi: in copertina infatti possiamo mettere Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi, che infatti proprio oggi cercheranno di conquistare rispettivamente i titoli dei 60 metri e del salto in alto. Grande attenzione dunque per quello che potrà succedere oggi in questi Assoluti che sono un test già significativo nella lunga strada verso le Olimpiadi di Tokyo: andiamo allora a scoprire intanto tutte le informazioni utili per seguire la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA

Oggi la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica da Ancona godrà almeno in parte di una diretta tv, dunque per gli appassionati le notizie sono migliori rispetto a ieri. Appuntamento dunque dalle ore 16.00 e fino alle ore 17.55, vivremo in diretta tv le gare comprese in quella fascia oraria. Di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video, con Rai Play che garantirà naturalmente la trasmissione della già citata fascia oraria. In ogni caso sarà il sito ufficiale della FIDAL il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: ORARI E PROGRAMMA 2^ GIORNATA

Cosa ci offriranno oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica? Ben diciassette saranno i titoli assegnati ad Ancona in questa ricca domenica. Oggi sono gli uomini ad avere il programma di gare più fitto, ricordiamo allora innanzitutto le finali maschili delle prossime ore. La prima sarà quella del salto in alto già alle ore 9.15, mentre alle ore 10.00 prenderà il via il salto con l’asta. Alle ore 14.40 spazio alla finale del salto triplo, mentre alle ore 15.55 avremo gli 800 metri, alle ore 16.20 i 400 metri, alle ore 16.55 i 60 metri, alle ore 17.15 il getto del peso, alle ore 17.25 i 3000 metri e alle ore 18.25 la staffetta 4×2 giri. Inoltre si completerà oggi anche l’eptathlon maschile con le sue ultime tre prove: alle ore 11.30 i 60 metri ostacoli, alle ore 14.00 il salto con l’asta e alle ore 17.10 i 1000 metri che decreteranno la classifica finale di questa prova multipla. In ogni caso sarà una bella domenica di atletica anche in campo femminile, con sette titoli da assegnare: alle ore 14.30 il salto in alto, alle ore 15.40 gli 800 metri, alle ore 16.25 il salto triplo, alle ore 16.30 i 400 metri, alle ore 16.45 i 60 metri, alle ore 17.40 i 3000 metri e alle ore 18.00 la staffetta 4×2 giri.



