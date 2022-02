Cantanti esclusi Sanremo 2022, chi sono/ Lista nomi: Arisa, Mietta, Patty Pravo e…

CHI SONO CANTANTI ESCLUSI SANREMO 2022

La nuova edizione della storica kermesse canora prenderà il via nella giornata di oggi, martedì 1° febbraio, e già si sprecano i pronostici sul possibile vincitore del Festival, che non solo riceverà il premio riservato al primo classificato, ma avrà anche l’onore di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest in programma a Torino, dopo lo strepitoso trionfo conseguito a Rotterdam nella primavera 2021 dai Maneskin. Ma chi sono i cantanti esclusi da Sanremo 2022? Nelle scorse settimane è stato il magazine “Novella 2000”, diretto da Roberto Alessi, a diffondere l’elenco di coloro che hanno inviato un loro brano nella speranza di poter calcare il palco del teatro Ariston in qualità di concorrenti, vedendosi però bocciare la propria candidatura dal direttore artistico della rassegna musicale, Amadeus.

Mahmood e Blanco: "A Sanremo da esordienti"/ "Umili servi rispetto a Morandi-Ranieri"

Nel folto novero compaiono i Jalisse, che da 25 anni, dopo il successo di “Fiumi di parole”, tentano invano di ritornare a concorrere a Sanremo, mentre alla lista va aggiunto il nome di Arisa, che proprio in alcune apparizioni televisive ha rivelato che avrebbe desiderato tantissimo essere in gara a questo Festival, manifestazione che lei ama e alla quale parteciperebbe ogni anno. Esattamente come Al Bano, il quale ha però precisato di non avere preso in considerazione l’idea di partecipare alle selezioni.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica" a Sanremo 2022/ Significato e l'attacco alle “Suore cattive”

TRA I CANTANTI ESCLUSI SANREMO 2022 LEO GASSMAN E FRANCESCO MONTE

L’elenco dei cantanti esclusi da Sanremo 2022 diffuso da “Novella 2000” potrebbe, per ammissione dello stesso settimanale, contenere qualche imprecisione, in quanto le operazioni di verifica delle candidature non sono state esattamente semplicissime. Detto di Arisa, vi riveliamo di seguito quali sono gli altri artisti che non potranno esibirsi al Festival, perlomeno per quest’anno.

Stiamo parlando di: Giovanni Caccamo, Leo Gassman, Gaudiano, Il Tre, Tecla con Alfa, Francesco Monte, Pierdavide Carone, Mr. Rain, Mauro Ermanno Giovanardi, Emanuele Aloia, Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti, Marcella Bella, Dolcenera, Mietta, Patty Pravo, Simona Molinari, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Nina Zilli, Ariete, Maria Antonietta, Mara Sattei con tha Supreme, The Kolors, Boomdabash, Orchestraccia, Eugenio in Via di Gioia con Elio, Le Deva, I Legno, Matia Bazar, Jalisse.

IVA ZANICCHI/ "Sess* alla mia età? Ci vuole grande volontà. Se vinco Sanremo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA