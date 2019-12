Canzoni di Natale, buone feste 2019!/ Merry Christmas “rock”, le playlist alternative

Il Natale è finalmente arrivato e quindi potete far risuonare un po’ di musica natalizia a casa per entrare ancor di più nel clima natalizio. È pur vero che da anni queste canzoni accompagnano l’arrivo del Natale, c’è chi comincia addirittura da fine novembre un lungo viaggi di musica a tema. Oggi però può diventare un “sottofondo” per il pranzo di Natale. Andiamo oltre i classici – come “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey – e cerchiamo qualcosa di “Innovativo”. C’è “Silent night” che è stata registrata anche dai Pentatonix nel loro disco natalizio. Oppure “Jingle Bell Rock” dei The Vamps. Mettete mano a Spotify e cercare la versione di “Hallelujah” interpretata da Alexandra Burke, vincitrice di X Factor Uk nel 2008. Ma se volete dare un tocco italiano alla vostra playlist, allora ecco qualche altro suggerimento: da “Bianco Natale” ad “Astro del cielo”. E quindi anziché cercare su Spotify delle playlist già pronte, potete crearne una voi, sicuramente originale, per dare un tocco personale alla “soundtrack” del vostro Natale 2019.

CANZONI DI NATALE, BUONE FESTE 2019! IN ISLANDA UN TOCCO ITALIANO…

Intanto in Islanda il Natale si celebra cantando canzoni italiane. Ne aveva parlato Noisey tre anni fa, ma la questione è stata approfondita da un connazionale che vive in Islanda. Secondo Leonardo Piccione, l’autore del thread su Twitter, la passione per le canzoni italiane a Natale è legata alla passione scandinava, in particolar modo islandese, per l’Eurofestival. Hanno conosciuto le canzoni dei Ricchi e Poveri, di Al Bano e Romina e di Umberto Tozzi, tra i rappresentanti italiani al Festival in quegli anni. Quelle hit si sono trasformate in classici natalizi: merito di un cantante pop islandese, Bjorgvin Halldorsson, che nel 1987 con un album di canzoni di Natale ha ottenuto un grande successo in classifica. All’interno ci sono gli adattamenti natalizi di quattro canzoni italiane che però non hanno nulla a che fare con i temi tradizionali del Natale, ma che con i nuovi arrangiamenti si sono trasformate in hit delle feste. Si tratta di “Quanto ti amo” dei Collage, “Serenata” di Toto Cutugno, “Ci sarà” di Al Bano e Romina e “Voulez vous danser” dei Ricchi e Poveri. Poi sono stati incisi altri adattamenti, come “Gente di mare” di Umberto Tozzi e Raf e “Dopo la tempesta” di Marcella Bella.





