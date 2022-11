Caparezza si sposa con Albina/ Matrimonio top secret al castello di Barletta…

Caparezza si è sposato con Albina: i due sono arrivati a bordo di una Fiat 131 giallo pastello…

Le campane suonano felici: Caparezza si è finalmente sposato con la sua compagna di una vita, si tratta della sua fidanzata Albina! All’anagrafe Michele Savemini, il noto rapper di Vieni a ballare in Puglia, proprio ieri, ha pronunciato il grande sì nella sua città natale. A 49 anni infatti Caparezza si è deciso a fare il grande passo e pronunciare il giuramento che lo lega “nella gioia e nel dolore” alla sua compagna. Il matrimonio tra i due è stato a dir poco riservato ma, sui social, qualcosa è trapelato a riguardo.

Il rito civile si è tenuto nella città natale di lei, Barletta, nella suggestiva location del castello. La coppia ha fatto il suo ingresso alla cerimonia a bordo di una Fiat 131 giallo pastello. Entrambi erano elegantissimi: Albina con un lungo tubino bianco, un giacchino in pelle bianco, occhiali da sole e un bouquet di fiori di campo variopinti. Caparezza con una giacca di seta e velluto nera e, nell’occhiello, i fiori di campo del bouquet dell’amata. La coppia si è scambiata i voti nella sala rossa del castello di Barletta e, finita la cerimonia, si è spostata in un’altra location per dare il via “alle danze”…

Caparezza si sposa con Albina, al ricevimento sbuca un simpatico fumetto: “Felici ma Trimoni…”

È così che ieri, a 49 anni, Caparezza, si è finalmente deciso a fare il grande passo e sposare la sua compagna di una vita, Albina. Dopo il rito civile nel castello di Barletta, i due si sono spostati nella città natale del rapper, Molfetta, per dare il via ai festeggiamenti. Il ricevimento è stato organizzato all’Eremo Club, un locale molto importante per Caparezza perché proprio qui, la sua carriera, ha preso il via.

Ad accogliere gli sposini e i partecipanti, all’ingresso del locale, è stata esposta una locandina molto simpatica: un fumetto raffigurante i due sposi, accompagnato dalla frase: “E vissero per sempre Felici matrimoni”, un netto rimando a una citazione di uno dei brani più noti del rapper (Habemus capa), dove il cantante recita: “felici ma trimoni”. I fan del cantante non hanno potuto che augurare il meglio alla coppia e i social pullulano di messaggi d’incoraggiamento e auguri…

