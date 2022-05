Capocannoniere Serie A e classifica marcatori: Napoli terzo per gol segnati

Mentre Spezia e Napoli sono in campo per una gara che ormai non darà alcun esito per il campionato, essendo i liguri salvi e gli azzurri in Champions, vediamo qualche statistica relativa al capocannoniere della Serie A e alla classifica marcatori. In testa c’è Immobile, seguito da Vlahovic. Sul podio anche Lautaro Martinez. Se andiamo però a considerare le squadre che hanno segnato più reti, troviamo proprio il Napoli al terzo posto. La squadra di Spalletti ha infatti segnato ben 72 gol in totale. Davanti solo la Lazio con 77 e l’Inter con 81. Gli azzurri sono dunque sul podio dei gol fatti con una media di 1.89 a partita. Se consideriamo invece i tiri effettuati, i partenopei scendono al quinto posto con 569.

Capocannoniere Serie A e classifica marcatori: oggi il verdetto finale!

La Serie A volge al termine. Dopo una stagione lunga e ricca di sorprese, termina così il campionato italiano. A tenere banco, fino all’ultima giornata, la lotta al vertice tra Milan e Inter, che si risolverà solamente alle 18 di oggi, domenica 22 maggio. Stessa cosa per la lotta salvezza, con Salernitana e Cagliari che scopriranno le loro sorti solamente nell’ultimo respiro di questo campionato. Nel sabato – con gli anticipi di questa 38esima giornata di Serie A – sono state definite le squadre che andranno in Europa League e in Conference. Le due romane – Lazio e Roma – hanno un posto in Europa, mentre la Fiorentina torna a giocare le coppe europee con la Conference League.

Per quanto riguarda invece la classifica marcatori, chi è il capocannoniere di questo campionato di Serie A che sta per concludersi? Al primo posto troviamo Ciro Immobile con 27 gol in 31 presenze. Di questi, 7 sono rigori. Segue Dusan Vlahovic con 24 gol in 36 presenze, di cui 5 rigori.

Capocannoniere Serie A: Immobile in testa. I marcatori…

Il capocannoniere di questa Serie A 2021/2022 è Ciro Immobile. Al secondo posto troviamo Dusan Vlahovic, che ha segnato in totale 24 gol tra Fiorentina e Juventus. In questa seconda avventura alla Juve, la media realizzata si è abbassata, facendolo però rimanere sempre nel podio dei marcatori della Serie A come capocannoniere. Al terzo posto c’è Lautaro Martinez, che ha 21 gol in 34 presenze. A 17 gol ci sono invece Abraham e Simeone. Seguono due giocatori del Sassuolo, Gianluca Scamacca a 16 e Domenico Berardi a 15.

Osimhen del Napoli e Arnautovic del Bologna sono a 14 gol mentre a 13 troviamo Dzeko, Joao Pedro, Pinamonti e Pasalic, che in questa stagione si è riscoperto bomber dell’Atalanta. A 12 reti ci sono Deulofeu e Caprari e a 11 Beto, Barak, Mertens, Insigne, Leao, Caputo e Milinkovic Savic. A quota 10 gol abbiamo Zapata, Dybala, Bonazzoli e Raspadori.











