Carla Signoris, moglie Maurizio Crozza/ “Ci siamo conosciuti a 14 anni. Poi…”

Chi è Carla Signoris e il viaggio in America all’età di 18 anni

Carla Signoris ospite di Danza con me, lo show di Roberto Bolle dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato del rapporto con il marito Maurizio Crozza, ma anche di come è nata la sua passione per il mondo della recitazione. Prima però un viaggio indimenticabile in America quando aveva soli 18: “avevo da poco preso la maturità e, con una compagna di scuola, il cui fidanzato aveva un parente a New York, ero riuscita ad ottenere il consenso dei miei genitori a fare questo viaggio: in due mesi ci siamo girate in tondo tutti gli Stati Uniti. Un viaggio iperformativo, ma mi ricordo ancora quella notte a Boulder in Colorado e, ripensando a quell’episodio, io il consenso ai miei figli non lo darei mai…”. Come mai? L’attrice ha raccontato di un’esperienza davvero assurda: “eravamo andate a cena con altri ragazzi, non rammento dove, forse una trattoria, una pizzeria… e poi decidemmo di fare una passeggiata in un parco enorme. Notte fonda, buio fitto e io chiacchieravo tranquilla con uno di quelli che avevo conosciuto a cena. A un certo punto arriva una pattuglia di poliziotti, acchiappano il ragazzo, lo sbattono dentro la macchina e se ne vanno”.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini/ La promessa dopo L'Isola: "A Milano…"

L’attrice resta da sola nel parco, ma poco dopo ritorna il poliziotto che l’avvisa: “’agente mi spiega che era uno ricercato da tempo in diversi Stati! Forse era un rapinatore, un assassino, uno stupratore… chissà cosa aveva combinato e io non sapevo niente e passeggiavo di notte in un parco con lui!”.

Tu sì que vales/ Diretta e anticipazioni replica 18 giugno 2022: il trionfo di Marcin Patrzalek

Carla Signoris e l’amore per Maurizio Crozza

Carla Signoris ricordando quel viaggio in America fatto all’età di 18 anni ha parlato dei figli: “Giovanni e Pietro li abbiamo avuti tardi, tra i 39 e i 41 anni. E meno male che li ho messi al mondo tardi, perché mi ero talmente entusiasmata che ora, di figli, ne avrei otto. Quando con Mauri siamo rimasti “incinti” ci siamo guardati, chiedendoci: sarà mica troppo presto? Incredibile, ma lì per lì non ci sentivamo pronti…”. L’incontro con Maurizio Crozza è avvenuto quando erano entrambi ragazzini: “avevamo 14 anni, anzi lui 13 perché è più piccolo di me. Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt… eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie”.

Morgan e Asia Argento opinionisti al Grande Fratello Vip 7?/ L'indiscrezione bomba

L’amore non è stato immediato come ha raccontato l’attrice: “all’inizio forse una storiella… qualche bacio… poi ognuno ha fatto le proprie esperienze e infatti, quando ci siamo sposati nel 1992, al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti. E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA