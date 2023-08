Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, perchè si sono lasciati?/ Il retroscena del bagno in hotel

Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, spunta un aneddoto “singolare” come motivo di rottura

Le storie sfornate negli anni da Uomini e Donne hanno spesso e volentieri avuto un futuro florido; molte sono le coppie che ancora oggi, dopo anni dall’esperienza nel talent, condividono l’amore reciproco. Altrettanto spesso però, le cose non vanno proprio nel verso giusto e poco dopo la fatidica “scelta” i protagonisti decidono di porre fine alla frequentazione. Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli ad esempio – protagonisti della passata edizione del dating show – hanno interrotto la loro storia dopo poche settimane.

Sia Carlo Alberto Mancini che Nicole Santinelli hanno comunicato la loro decisione di porre fine alla relazione attraverso i rispettivi canali social, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni che hanno portato alla rottura. Ad oggi – come riporta Il Vicolo delle News – sembra essere spuntato un retroscena alquanto singolare in merito alle ragioni della separazione dopo l’esperienza a Uomini e Donne. A lanciare il presunto gossip è stata Deianira Marzano; l’esperta di gossip ha raccontato un aneddoto specifico che avrebbe portato l’ex tronista alla sofferta decisione.

La reazione di Carlo Alberto Mancini al presunto retroscena delle “cattive” abitudini in bagno

Nel merito del retroscena raccontato da Deianira Marzano – stando a quanto riporta il portale – la rottura tra Carlo Alberto Mancini e Nicola Santinelli sarebbe stata “incentivata” da una presunta “cattiva abitudine” dell’ex corteggiatore. L’esperta di gossip ha raccontato come il ragazzo, durante una permanenza in hotel, avesse pensato bene di fare i propri bisogni senza chiudere la porta del bagno. L’effetto sarebbe dunque stato quello di una risonanza piuttosto evidente di rumori e odori non proprio gradevoli; situazione poco gradita da parte di Nicole Santinelli.

Il retroscena riportato da Deianira Marzano pare non essere passato inosservato. Poche ore dopo la sua testimonianza, Carlo Alberto Mancini ha infatti pubblicato una clip di un vecchio film con protagonisti Diego Abatantuono e Massimo Boldi. I due attori si rendono protagonisti proprio di una simpatica gag che rimanda all’indiscrezione riportata dall’esperta di gossip. Oltre alla curiosità della notizia, sembra difficile credere che sia bastato questo presunto aneddoto a portare Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli a prendere strade diverse.











