Carlo Conti conduttore del Festival di Sanremo 2025?/ “Si avvicina a grandi passi”: l’indiscrezione

Carlo Conti verso il Festival di Sanremo 2025: “Si avvicina a grandi passi…“

Il toto-nomi per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 si fa sempre più avvincente e, di giorno in giorno, si sprecano le indiscrezioni sui possibili successori di Amadeus. Tra i tanti nomi che si sono fatti largo in vista della prossima edizione della kermesse c’è anche Carlo Conti: per lui sarebbe un ritorno all’Ariston, dopo essere stato conduttore e direttore artistico nel 2015, 2016 e 2017. Sebbene siano in aumento anche le quotazioni di Alessandro Cattelan, l’intenzione sembra essere quella di puntare nuovamente su Conti, che già conosce molto bene la competizione.

A confermarlo è anche Dagospia, con il giornalista Giuseppe Candela che si è così espresso sul sito: “Il rebus non ha ancora una soluzione definitiva ma Carlo Conti si avvicina a grandi passi verso la Riviera. Con una squadra da definire (e qui la lista dei nomi si fa lunga…), ostacoli da superare e garanzie da ottenere. C’è chi assicura che l’annuncio potrebbe arrivare prima della prossima Presentazione dei Palinsesti Rai, al momento fissata il 19 luglio alla sede Rai di Napoli“.

Festival di Sanremo 2025, cambia anche il vicedirettore responsabile? Il rumor

Secondo il giornalista e le sue indiscrezioni riportate su Dagospia, però, la data del 19 luglio potrebbe essere troppo lontana e l’annuncio del conduttore del Festival di Sanremo 2025 potrebbe arrivare anche prima: “La kermesse richiede tempi più stretti e tanto lavoro“. Inoltre, sarebbe in arrivo un’altra grande novità: “A Viale Mazzini avrebbero deciso di riportare al Festival come vicedirettore responsabile dell’evento Claudio Fasulo” e, a cedergli il posto, sarà “Federica Lentini, che ha lavorato ai Festival dei record di Amadeus“.

Rivoluzione in vista per Sanremo 2025, dunque, anche se al momento si tratta soltanto di mere indiscrezioni e le conferme ufficiali ancora tardano ad arrivare. Intanto Carlo Conti è uno dei nomi caldi per il nuovo ciclo post Amadeus e, assieme a lui alla conduzione della kermesse, potrebbero sbarcare anche gli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.











