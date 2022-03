Carlo Conti e Potito Starace, ex compagni di Roberta Morise/ Lei: “eravamo davvero tanto esposti”

Carlo Conti e Potito Starace sono gli ex compagni di Roberta Morise. La conduttrice è stata legata con uno dei volti più amati di Raiuno, una storia che hanno cercato di tenere in tutti i modi lontana dal riflettori del mondo del gossip senza però riuscirsi. Nonostante la differenza di età, circa 25 anni, Carlo e Roberta si sono amati e anche a lungo. Improvvisamente però qualcosa si è rotto e i due si sono lasciati. Proprio la Morise in una vecchia intervista confessò: “ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”. Il riferimento è chiaramente legato a Carlo Conti che successivamente si è sposato. La Morise è venuta a sapere delle nozze da un’amica in comune come ha raccontato: ” ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. E’ vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago: ‘E’ vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando’. ‘Ma se ci sono già gli inviti'”.

Giulio Fratini, compagno Roberta Morise/ "Mi ha conquistato con la sua autenticità"

Sulla fine della storia, la Morise ha poi aggiunto: “quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, tra noi si era creato quasi un rapporto padre-figlia. La passione pian piano era sfumata. Sarà stata anche colpa della differenza d’età”.

Chi è Roberta Morise, concorrente Isola dei Famosi 2022/ “Mia famiglia contraria”, ma il fidanzato…

Roberta Morise, dopo Carlo Conti: l’amore per Potito Starace

Dopo la fine dell’amore con Carlo Conti, Roberta Morise è stata legata a Potito Starace. Una relazione non facile come raccontava la conduttrice dalle pagine di Diva e Donna: “siamo costretti a vederci solo nel weekend, ma la lontananza alimenta il rapporto. Mi aspetta col sorriso e quando ci ritroviamo ci inventiamo sempre qualcosa, come fidanzatini. Mi piace cucinare per lui: mi sento sempre in debito nei suoi confronti”. I due hanno anche preso casa insieme a Roma dove hanno convissuto per un certo periodo, ma la storia è naufragata. La Morise dopo l’ennesima delusione ha deciso di prendersi del tempo da dedicare a se stessa: “in questo periodo sto dedicando più tempo a me stessa e alle persone a me care. Per l’amore c’è tempo, quando arriverà, arriverà…”.

Covid, Roberta Morise: “Non dissi nulla a mamma”/ De Girolamo: “Aiutata dai social”

E l’amore è arrivato visto che la Morise è felicemente fidanzata con Giulio Fratino, imprenditore conosciuto grazie ad un’amica in comune.











© RIPRODUZIONE RISERVATA