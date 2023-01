Carlo Cracco/ “Dico boiate? Così rompo la tensione, signora mi ha chiamato cracchio”

Il noto chef italiano, ex di Masterchef, Carlo Cracco, è stato ospite ieri sera del programma di Rai Tre Che Tempo Che fa. E’ stata un’occasione per presentare la nuova stagione di Dinner Club, programma che va in onda su Amazon Prime (disponibile dal 16 febbraio), e che vedrà la partecipazione di Paola Cortellesi, Marco Giallini, Antonio Albanese e Luca Zingaretti. Nel format ci sarà lo stesso chef stellato mentre conduce i suoi ospiti vip a scoprire i sapori delle regioni italiane, fra cui la Calabria e il Trentino Alto Adige: i quattro ospiti cucineranno a turno per gli altri commensali. “Sono dimagrito, forse per il troppo lavoro”, risponde a precisa domanda di Fabio Fazio, Carlo Cracco, rompendo il ghiaccio in studio.

E ancora: “Abbiamo scelto per ogni artista un mezzo di locomozione e una regione diversi. Andiamo a conoscere il territorio, i personaggi chiave, poi cuciniamo con i prodotti”. L’ex numero uno di Hell’s Kitchen ha quindi svelato qualche anticipazione, come ad esempio la timidezza di Zingaretti, che ha raccontato una scena un po’ hard con Sabrina Ferilli sul set, ma anche Antonio Albanese che si è recato aa casa di una famiglia trentina che non lo conosceva, e che nel contempo non conosceva nemmeno lo stesso chef al punto da appuntarsi su un fogliettino il nome «Cracchio» anziché Cracco.

CARLO CRACCO, I VIDEOMESSAGGI DEI CONCORRENTI DI DINNER CLUB

A descrivere lo chef stellato ci hanno poi pensato proprio i futuri concorrenti di Dinner Club: «Anziché un uomo burbero, è stata una sorpresa, perché sei stato il video messaggio di Luca Zingaretti, che aggiunge: «Però sei un po’ competitivo», con riferimento ad una partita di calcio disputata durante una delle puntate dello show in cui lo chef vicentino non si sarebbe risparmiato in quanto a falli.

Sabrina Ferilli, ospite d’onore del programma, aggiunge: «Carlo Cracco è molto accogliente, forse questa è stata la sorpresa, ha reso a tutti noi la vita più semplice», mentre Paola Cortellesi «Sei un’ottima compagnia, ma ti prego, non fare battute, sei divertente per te ma non per gli altri». Il programma di Rai Tre ha infine mandato in onda una serie di battute e freddure proferite da chef Cracco durante le riprese di Diner Club: «Faccio queste battute perché non essendo un professionista, posso sbagliare e permettermi di dire boiate. Serve per rompere la tensione che a volte si crea», ha concluso.

