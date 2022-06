Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia/ “Tra noi il più vecchio è lui”

Secondo un vecchio detto l’amore non ha età, come a sottolineare come sia difficile sottrarsi a un sentimento anche quando ci sono fattori che, almeno apparentemente non giocano a favore. E la differenza d’età, specialmente quando è forte ed è la donna a essere più vecchia dell’uomo, potrebbe essere uno di questi. In realtà, si tratta soprattutto di un cliché che non dovrebbe condizionare quando si inizia una storia d’amore.

Gli esempi di questo tipo non mancano e alcuni di questi comprendono anche i personaggi del mondo dello spettacolo. E’ il caso, ad esempio, di Fiorella Mannoia e del marito Carlo Di Francesco, che sono arrivati recentemente a giurarsi amore eterno arrivando a coronare una relazione che dura da anni, ma che in un primo momento avevano cercato di tenere nascosta. Il loro rapporto funziona a gonfie e non sembra minimamente risentirne: c’è un’alchimia decisamente fortissima.

L’amore tra Carlo di Francesco e Fiorella Mannoia: la differenza d’età non conta

A unire Carlo e Fiorella c’è anche la comune passione per la musica. Lui, infatti, è stato in passato uno dei professori di “Amici di Maria De Filippi”, oltre ad avere una buona esperienza in veste di produttore musicale. E’ in questo ruolo che ha avuto modo di collaborare in tournée con artisti celebri quali Edoardo Bennato, Alex Britti e Ornella Vanoni.

La prima foto social di coppia è arrivata solo nel 2018, ma quando i due erano insieme ormai da dieci anni. Entrambi hanno però sottolineato di non avvertire come un peso la loro differenza d’età. E’ stata la cantante a svelare cosa rende equilibrato il loro rapporto. “Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni – ha detto l’interprete di ‘Quello che le donne non dicono‘ al ‘Corriere dela Sera’ -. Non sei mai solo e infelice quando ne hai. Il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, tra noi il più ‘vecchio’ è lui. Io sono più matta, lui è posato. Siamo complementari, questo fa sì che la nostra unione ‘anomala’ duri da 15 anni”.

