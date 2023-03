Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ La cantante: “è il vecchio di casa”

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia. Ad unirli la passione per la musica, visto che è un produttore musicale e musicista senza dimenticare che in passato ha partecipato come ex professore del talent show Amici. Fiorella e Carlo si sono conosciuti proprio grazie alla musica e stanno insieme oramai da 15 anni. Dopo tanti anni d’amore e di complicità, i due hanno deciso di sposarsi con un rito civile celebrato il 22 febbraio del 2021. Nonostante la differenza di età, ben 26 anni, tutto prosegue alla grande e non hanno mai dato peso a questa cosa. Anzi, proprio la Mannoia parlando del compagno ha dichiarato: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Nel 2015 Fiorella Mannoia è uscita allo scoperto ufficializzando la relazione con Carlo Di Francesco dalle pagine del Corriere della Sera: “forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità”.

Fiorella Mannoia: “oggi mi rende felice un momento bello con mio marito Carlo Di Francesco”

Una bellissima storia d’amore quella tra Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco. Da più di 15 i due sono legati ed innamorati.

Proprio l’interprete di “Quello che le donne non dicono” dalle pagine del settimane Oggi si è sbottonata parlando del compagno e di cosa oggi la rende felice: “le cose semplici della quotidianità, un traguardo raggiunto, un momento bello con mio marito. Che poi, a dirla tutta, è lui il vecchio di casa. Gli faccio i dispetti mentre lavora, lo disturbo. Perché io con la testa sto ancora così, guarda (mi mostra su Snapchat la sua caricatura con gli occhialoni e due dentoni che ridacchia: “Oggi me sento proprio una gran fi…”, ndr). Sono felice e grata di quello che ho. Quando qualcosa mi manca, faccio l’esercizio contrario: ringrazio per quello che invece ho avuto”.

