Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ “La vecchiaia non esiste”

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia, la cantautrice protagonista dello show televisivo “La musica che mi gira intorno”. Un grande amore quello tra la Mannoia e il cantante e musicista che, dopo quindici anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato in gran segreto il 22 febbraio del 2021, anche se la coppia ha voluto condividere questa grande gioia pubblicando una foto sui social dell’artista. In questo scatto si vede Fiorella felicissima tra le braccia del marito con un abito semplice di colore bianco con sneaker abbinate. Di Francesco, invece, ha optato per un abito di colore nero con camicia bianca e delle semplicissime sneakers.

“Dopo 15 anni…ebbene…SÍ. ❤️ ” ha scritto l’artista su Instagram condividendo con tutto il suo pubblico tutto il suo amore per il compagno. Tantissimi i messaggi di auguri da parte dei colleghi e di personaggi che hanno lavorato con entrambi.

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia hanno figli?

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia sono più innamorati che mai. Dopo quindici anni di fidanzamento, la coppia ha pronunciato il lieto ed inaspettato “si”. A distanza di pochi anni dalla conferma del loro amore, i due hanno deciso non solo di non nascondersi più, ma anche di celebrare il proprio amore con la promessa del per sempre. Del resto solo nel 2018 erano usciti in pubblico postando una foto che li ritraeva insieme nella città di New York.

Un amore che i due hanno tenuto nascosto per oltre dieci anni intenzionati a proteggere il loro sentimento e a tenerlo ben lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. Ad un certo punto però la coppia ha deciso di aprirsi al mondo con la Mannoia che in una intervista ha rivelato: “siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Il passare del tempo non li preoccupa e tantomeno alla cantante che al Corriere della Sera ha raccontato: “giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

