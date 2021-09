Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ “Siamo liberi e non ci stanchiamo”

Carlo di Francesco e Fiorella Mannoia un amore oltre l’età

Carlo di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia, la cantautrice tra i protagonisti dell’evento televisivo dei Seat Music Awards 2021 trasmesso su Rai1. Un grande amore quello nato tra i due artisti che, dopo 15 anni di fidanzamento, hanno deciso di celebrare la loro unione con il matrimonio. Fiorella a Carlo si sono sposati con rito civile il 22 febbraio del 2021. Una bellissima storia d’amore quella tra la cantante di “Che sia benedetta” e l’ex professore di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante tra i due ci siano ben 26 anni di differenza d’età, Fiorella e Carlo sono innamoratissimi.

Una complicità che li ha spinti al grande passo del matrimonio che non era mai stato nei programmi della cantante italiana. Ma chi è Carlo di Francesco? Non solo il marito di Fiorella Mannoia, visto che Di Francesco oltre ad essere conosciuto per il ruolo di professore di canto della tredicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filiipi, è anche un polistrumentista specializzato nelle percussioni.

Carlo di Francesco e Fiorella Mannoia hanno figli?

Carlo di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia e ha 41 anni di età. La musica è sempre stata la sua più grande passione che l’ha spinto all’età di 18 anni a Cuba per specializzarsi nello studio delle percussioni. Dal 2010 Di Francesco è anche produttore musicale collaborando con grandi artisti della scena musicale italiana come Ornella Vanoni ed Edoardo Bennato. Nel 2017 viene ufficializzata la sua storia d’amore con Fiorella Mannoia con cui collabora assiduamente da diversi anni.

La loro storia d’amore ha appassionato moltissimo i fan della Manoia che parlando proprio del rapporto con il polistrumentista ha confessato al Corriere della Sera: “siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Non solo, l’artista ha rivelato il segreto della loro storia: “giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”

