Carlotta Mantovan chi è e figlia Stella/ Ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2022

Chi è Carlotta Mantovan?

Carlotta Mantovan è la moglie di Fabrizio Frizzi. Dal primo incontro al grande amore suggellato dalla nascita della figlia Stella. La conduttrice torna in tv per un’occasione speciale: la prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 che si apre con un ricordo tutto dedicato al suo compagno di vita scomparso all’età di 60 anni per un bruttissimo male. Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione ha rivelato: “quest’anno avremo il pubblico, stiamo ricominciando. Ballerina per una notte che aprirà le danze sarà Carlotta Mantovan, vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio Frizzi (scomparso il 26 marzo 2018), grandissimo protagonista della prima edizione”.

Carlotta Mantovan, moglie Fabrizio Frizzi/ "È stato un amore al primo sguardo"

Un invito che Carlotta ha accettato con grandissimo entusiasmo e che la porterà a ricoprire il ruolo di ballerina per una notte durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2022.

Carlotta Mantovan e la storia d’amore con Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono innamorati quasi per caso. Il primo incontro c’è stato durante il concorso di bellezza di Miss Italia dove la Mantovan partecipava, mentre Frizzi era conduttore. All’inizio della loro storia non sono mancati i commenti negativi come ha raccontato proprio il conduttore qualche anno fa a Vanity Fair: “è iniziata con molti commenti negativi, perché io ero più grande di lei. Ma quando ami vai avanti, no? Mica ti fermi perché gli altri parlano?”. Incuranti della critiche i due si sono innamorati perdutamente.

Carlotta e Stella, moglie e figlia Fabrizio Frizzi/ La loro vita dopo il lutto

Dal loro amore è nata la figlia Stella. Poi la tragica scomparsa del conduttore venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. Un dolore che non passa mai, ma che la Mantovan ha dovuto cercato di superare per il bene proprio della figlia. “Si riparte da Stella e dalla necessità di andare avanti per lei, di rimboccarsi le maniche. Sono tornata a lavorare, mi ero presa una pausa. Ho dovuto lasciare il mio precedente lavoro (a Sky, ndr) perché si trasferivano a Milano, ho ripreso a Raitre, dove ho ricevuto una bellissima accoglienza da Michele e tutta la squadra. Sto imparando tantissimo da loro e li ringrazio” – ha detto la conduttrice che parlando della figlia ha aggiunto – “è una bambina molto solare. È molto più grande della sua età. Le ho trasmesso la passione per i cavalli. Mi imita molto, vuole fare tutto quello che faccio io”.

Carlotta Mantovan e Stella, moglie e figlia Fabrizio Frizzi/ Insieme lontane dalla tv

