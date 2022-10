Carlotta Mantovan e Stella, moglie e la figlia di Fabrizio Frizzi/ La piccola non dimentica il papà

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, Carlotta Mantovan è la moglie del famoso e compianto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 a 60 anni di vita. Seconda moglie di Frizzi, la conobbe poco dopo la separazione con Rita della Chiesa, al suo fianco dal 1992 al 1998 quando si separarono, per poi divorziare nel 2002. E proprio negli anni del divorzio conobbe Carlotta Mantovan, con la quale è rimasto sposato fino al suo ultimo giorno e con la quale ha avuto, nel 2013, la sua unica figlia, Stella.

Di Carlotta Mantovan si hanno parecchie informazioni. Nata nel 1982, ha frequentato un liceo classico a Mestre, diplomandosi nel 2001. Lo stesso anno partecipò, a 19 anni d’età, a Miss Italia, ottenendo il secondo posto, ma conoscendo contestualmente anche Fabrizio Frizzi. Intraprende la carriera da giornalista, scrivendo per Il Gazzettino, e frequenta contemporaneamente la facoltà di Scienze della Comunicazione a Trieste. Fino al 2004 Carlotta Mantovan prosegue nella carriera da modella, partecipando alle selezioni per le Veline di Striscia la Notizia, arrivando in semifinale, ma anche a Viva Miss Italia e allo stesso Miss Italia. Dal 2004, invece, inizia a lavorare per Sky TG24, dove rimarrà fino al 2018, presentando anche il meteo di Sky Meteo 24 tra il 2005 e il 2008. Conduce poi Tutta salute, su Rai3, e Portobello, su Rai1.

Insomma, durante la sua primissima partecipazione a Miss Italia nel 2001, Carlotta Mantovan conosce Fabrizio Frizzi, innamorandosene e finendo per instaurarci una relazione durata fino all’ultimo giorno del conduttore. Lui in quel momento usciva ancora dalla relazione con Rita della Chiesa, dalla quale non era ancora ufficialmente divorziato, ed inoltre la Mantovan aveva solamente 19 anni, mentre lui ne aveva 43. La relazione iniziò tra mormorii e commenti negativi, “ma quando ami vai avanti”, aveva dichiarato lui.

E sono andati avanti assieme, Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, serenamente e felicemente, fino al 3 maggio 2013, quando la famiglia si allargò con l’arrivo di Stella. L’anno successivo i due si sposarono e fino al 2018 sono stati inseparabili. Ora Stella ha 9 anni, ma non dimentica il papà. Particolarmente toccate, in merito a Stella, è il ricordo che lei ha deciso di dedicargli pochi giorni fa, quando Carlotta Mantovan ha condiviso sul suo profilo Instagram un video della bambina che suona al pianoforte, “di papà”, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi. “Gradi emozioni”, ha scritto la madre sotto il video che in brevissimo ha fatto il giro di tutta Italia.

