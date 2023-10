Carlotta Mantovan: “Stella il motore della mia vita, ora è più serena”/ “Parliamo di Fabrizio ogni giorno”

Carlotta Mantovan è pronta a esordire come concorrente di Ballando con le Stelle, pur avendo trascorso molti anni lontana dal mondo dello spettacolo dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi. “Mi sono convinta a partecipare soprattutto perché vedo che Stella, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco”, ha ammesso in una intervista al Corriere della Sera.

In passato era stata nel programma come ospite e in molti avevano apprezzato la sua compostezza e umiltà. “Ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: ‘perché non torni in tv?’. Questo amore mi ha convinta. E, anzi, voglio davvero ringraziare tutti”, ha raccontato. Per l’ex giornalista di Sky Tg24 sarà un’esperienza del tutto nuova. “Sono scarsissima nel ballo ma la volontà c’è. Mi hanno affiancata a un maestro, Moreno Porcu, non solo bravissimo ma anche sensibile, che non mi vuole diversa da come sono. Per me era importante”.

Carlotta Mantovan dunque lascerà il piccolo paesino della Francia in cui ha vissuto finora con Stella lontano dai riflettori per tornare in Italia e riassaporare un po’ della sua vita passata. A sostenerla, ovviamente, ci sarà la sua bambina. “È felicissima, anche perché lei è molto più ballerina di me. Fa da poco danza classica. Io sono la sportiva, lei la showgirl”. Non sarà lei, però, il parente con cui ballerà nella puntata dedicata: “Io e Fabrizio abbiamo sempre preferito proteggerla. Fosse per me sarebbe così fino ai 18 anni, ma cercherò di non cedere almeno fino ai 14”.

E ammette: “Gli ultimi tempi non sono stati semplici, ma lei è il motore della mia vita. Bisogna per forza cercare di andare avanti facendole sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività. Anche Stella è così, come il suo papà. In lei rivedo molte cose di lui. E penso che anche Fabrizio sarebbe felice della mia partecipazione, tiferebbe al massimo. Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà. Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo. Ma devo dire che lei si ricorda tutto”.

Carlotta Mantovan, ora che ha il sostegno della sua Stella e di Fabrizio Frizzi che le guarda da lassù, può progettare il suo futuro, a partire dalla nuova avventura a Ballando con le stelle. “È un lavoro quotidiano, non succede che un giorno volti pagina, piuttosto impari a convivere con il dolore. Ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza, pur mettendoci tutto il mio impegno. E ringrazio davvero per essere qui, sentendomi così protetta”, ha sottolineato.

E su una possibile sua produzione: “Sto pensando a un programma sulla rinascita: vorrei raccontare storie di positività ma senza strumentalizzare i sentimenti delle persone. Vorrei che fossero racconti di persone comuni che sono riuscite ad affrontare un momento difficile della loro vita e, appunto, rinascere”, ha concluso.











