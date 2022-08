Carmela Barbato ex moglie Gigi D’Alessio e LDA/ “Perché è finita: ci ha rovinato…”

Torna questa sera in tv “D’Iva”, lo one-woman show che Canale 5 dedica a Iva Zanicchi, celebrandone la carriera e i successi grazie alla partecipazione di una serie di ospiti dello showbiz che omaggeranno la poliedrica artista originaria di Ligonchio (Emilia-Romagna). Nell’appuntamento del programma che le reti Mediaset ripropongono questa sera dopo le due prime tv del novembre 2021 ci sarà anche Gigi D’Alessio: e, nell’attesa di assistere alla performance del cantautore partenopeo, scopriamo qualcosa di più della sua vita privata e soprattutto a livello sentimentale…

… dato che il 55enne artista campano, prima di legarsi a Denise Esposito e prima ancora della lunghissima relazione avuta con Anna Tatangelo e cominciata nel lontano 2005, era stato sposato con Carmela Barbato. Una storia questa durata addirittura quasi vent’anni: i due infatti convolarono a giuste nozze nel 1986 prima del divorzio ufficiale arrivato un anno prima che la Tatangelo era entrata nella vita di Gigi. Come sappiamo, dal loro matrimonio D’Alessio aveva avuto tre figli, ovvero Claudio (nato nel 1986, lo stesso anno delle nozze), Ilaria (1992) e molto tempo dopo Luca, il piccolo di casa e venuto alla luce nel 2003. Non solo: Claudio ha reso Gigi e Carmela dei baby nonni già nel 2007 una prima volta con la nascita di Noemi, e poi ancora nel 2020 e 2021 con l’arrivo delle piccole Sofia e Giselle.

CARMELA BARBATO, EX MOGLIE DI GIGI D’ALESSIO: ECCO PERCHE’ ERA FINITA TRA DI LORO

Ma, tornando alla Barbato, come mai è finita la sua lunga storia con Gigi D’Alessio? E ci sono stati anche degli strascichi? I due, come è noto, si erano conosciuti quando ancora il cantautore muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo e la sua fama ancora non aveva travalicato convintamente i confini della scena partenopea: “Preferivo quando era un musicista poco conosciuto e vivevamo di cose semplici” aveva detto tanti anni fa, agli albori della storia dell’oramai ex compagno con la Tatangelo. Ad ogni modo, nonostante le dure parole rivolte alla novella coppia all’epoca, non è stata certo Anna la causa della fine del loro matrimonio e oggi i rapporti tra Gigi e Carmela sono molto civili anche per il bene dei loro tre figli.

“Il nostro matrimonio in realtà era già finito da tempo” aveva avuto modo di dire Carmela Barbato a proposito della relazione durata quasi due decenni con D’Alessio: “A rovinare tutto è stato il suo successo… Ma Anna non c’entra nulla” ha infatti ripetuto in diverse interviste la donna, che comunque col tempo ha accettato la cosa ed è andata avanti, come pure ha fatto il cantautore napoletano. Oggi, ad ogni modo, la Barbato si è allontanata dai riflettori e ha ritrovato la serenità con un altro uomo anche se della sua vita sentimentale non sappiamo molto: per la serie, il periscopio del gossip si inabissa ma resta sempre vigile…











