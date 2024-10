Chi imita oggi Carmen di Pietro a Tale e Quale Show 2024?

Carmen di Pietro da sempre è stato un personaggio televisivo che ha fatto molto discutere. Ha partecipato a molti reality, come l’Isola dei Famosi (anche insieme al figlio) e sul web sono virali le sue battute e i siparietti comici. E allo stesso modo, le imitazioni di Carmen di Pietro sono diventate il momento più esilarante della nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno. Il programma è iniziato da appena due settimane e Carmen di Pietro ha attirato su di sé l’attenzione di tutti. Prima con l’interpretazione – per nulla esaltante – di Donatella Rettore e poi con quella di Gaia sulle note di Sesso e Samba. Ma non è tutto.

Carmen Di Pietro imita Gaia a Tale e Quale Show 2024/ Social impazziti: "sarà il successo del programma"

Infatti, Carmen di Pietro e la stessa produzione del talent di Carlo Conti stanno preparando qualcosa di “sconvolgente” per la puntata del 4 ottobre. La celebre di Pietro ora dovrà interpretare il duo di Paola e Chiara. Trattandosi di un altro duetto si profila all’orizzonte una partecipazione eccellente sul palco di Tale e Quale Show e secondo molte voci che girano nel web potrebbe trattarsi proprio di Alba Parietti. Insomma una performance da antologia che, sicuramente, sarà protagonista dell’ironia del web.

Carmen di Pietro scambia Maria Callas con Sofia Callas/ Clamorosa gaffe in diretta a Tale e Quale Show 2024

Carmen di Pietro e le critiche alla sua “Sesso e Samba”

Prima di vederla sul palco nel ruolo (inedito) di Paola e Chiara, a quasi una settimana di distanza, fa ancora sorridere la performance da “urlo” che ha eseguito insieme a Roberto Ciufoli. Qui ha prestato il volto a Gaia, ex vincitrice di Amici, che grazie a Tony Effe è diventata la perla dell’estate. Carmen di Pietro, però, nonostante l’impegno, non è riuscita a regalare al pubblico e ai giudici un’interpretazione degna. Infatti non sono mancate le critiche. I più pungenti sono stati Alessia Marcuzzi e quelli di Malgioglio che sono rimasti “sconvolti” da ciò che hanno visto. E allo stesso tempo, anche i social hanno riso e commentato quello che è successo.

Carmen Di Pietro, chi sono gli ex/ Dal matrimonio con Sandro Paternostro alla storia con Giuseppe Iannoni

“Quando io faccio le cose a cappella vengono sempre bene” ha ironizzato la Di Pietro poco prima della performance. “Cosa ti è rimasto impresso del movimento corporeo di Gaia?”, domanda Cristiano Malgioglio senza riuscire a trattenere una risata. “Gli occhi, da gattara”, risponde la di Pietro facendo seguito a un lungo applauso da parte del pubblico. La performance è stata archiviata ma all’orizzonte si intravede quella del 4 ottobre e, in molti, già tremano.