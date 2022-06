Carmen Di Pietro vs Alessandro/ Scontro in diretta dopo proposta hot a Luca Daffrè?

Carmen Di Pietro fa una proposta indecente a Luca Daffré ma pensa al figlio Alessandro Iannoni

Nelle ultime ore, Carmen Di Pietro, all’Isola dei Famosi, sta vivendo un periodo pieno di dubbi. La famosa showgirl, infatti, si è aperta con Luca Daffrè, proponendogli di essere il suo toy boy. Un’interesse che ha destato la reazione del figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni. Il ragazzo, infatti, ha lasciato un commento sui social proprio in risposta alla proposta della madre.

Alessandro Iannoni ha affermato che, come Carmen Di Pietro, anche lui si sta dando da fare dopo la fine del reality show. Proprio la possibile reazione del figlio alla sua proposta indecente a Luca Daffrè è al centro dei pensieri di Carmen Di Pietro. Infatti, la famosa showgirl ha condiviso i suoi dubbi a riguardo con Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal.

“Farà festa a casa tua”, la possibile vendetta di Alessandro Iannoni nei confronti di Carmen Di Pietro?

Dopo la proposta hot di Carmen Di Pietro a Luca Daffrè, Edoardo Tavassi ha stuzzicato la conduttrice sulla possibile reazione del figlio Alessandro Iannoni. Madre e figlio, infatti, sono legati da un rapporto di odio e amore e, malgrado i battibecchi continui, entrambi hanno dimostrato di essere gelosi l’uno dell’altra. Secondo il fratello di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni avrà avuto una forte reazione alla vicinanza della madre con Luca Daffrè: “Alessandro gli prende un infarto… Farà festa a casa tua“. Edoardo Tavassi ha anche condiviso dei dettagli del possibile party, organizzato da Alessandro Iannoni per vendetta: “Dieci ragazze, whisky, champagne… Solo donne. Lui l’unico uomo“.

Anche Estefania Bernal ha condiviso l’ipotesi del compagno di avventura: “Farà una festicciola a casa tua“. Carmen Di Pietro, invece, ha, dapprima, minimizzato l’argomento, ricordando i video visti in puntata che vedevano il figlio protagonista di un party: “Ma quale infarto… L’infarto me l’ha fatto venire prima a me… Quei video che mi hanno fatto vedere“. In seguito, la famosa showgirl ha cominciato a preoccuparsi della possibile reazione di Alessandro Iannoni: “Mo non mi mettere altre pulci nelle orecchie“. Il confronto tra i due in puntata sembra essere inevitabile.











