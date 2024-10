Carmen Di Pietro è pronta a far divertire ancora una volta il pubblico di Tale e Quale Show 2024! Dopo l’esilarante imitazione di Paola & Chiara in coppia con Valeria Marina, questa settimana la showgirl dovrà calarsi nei panni di Rosanna Fratello. Una prova non facile per Carmen Di Pietro chiamata ad interpretare ed imitare la cantante resa celebre dal grande successo di “Sono una donna, non sono una santa” e recentemente dalla hit “Se t’amo t’amo”.

La curiosità del pubblico è altissima, in particolare sulla reazione che potrà avere in giuria Cristiano Malgioglio, grande amico e storico collaboratore di Rosanna Fratello. Riuscirà almeno questa volta la Di Pietro a non ridicolizzarsi regalando al pubblico e ai telespettatori un’esibizione degna di nota? Oppure finirà nuovamente nei nuovi mostri di Striscia La Notizia?

Carmen di Pietro in coppia con Valeria Marini si sono calate nei panni di Paola & Chiara sulle note di Vamos a Bailar nella terza puntata di Tale e Quale Show 2024. Una performance che, manco a dirlo, è diventata virale sui social, ma completamente bocciata dalla giuria. “Dopo averle ascoltate ho bisogno di una tecnica di rilassamento. E’ stato un incubo incredibile, se non mi viene un infarto adesso non mi viene più. Ho trovato un disastro, un terremoto, uno tsunami” – commenta Cristiano Malgioglio in giuria, mentre Enrico Brignano ironizza pensando che dietro le sembianze di Paola & Chiara ci siano Cirilli e chi Paolantoni.

Pupo fa una riflessione arguta: “è l’essenza della televisione: senza questo tipo di performance il programma perderebbe una parte del suo senso. Anzi, come diceva il grande poeta in una canzone di De Andrè: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Questo è letame artistico dal quale nasce il fiore dell’intrattenimento”. Sui social l’esibizione di Carmen di Pietro e Valeria Marini divide il pubblico: c’è chi parla di cast mediocre e chi, invece, scrive “sono esibizioni che non fanno ridere e scappare dal guardare il programma. Mi spiace. A parer mio avete snaturato tutto per inseguire il trash”. E ancora: “terrificante Carmen” e chi precisa “la Di Pietro è ironica ma tali performance in prima serata sono atroci”, mentre un altro utente commenta “non si può mostrare agli italiani come si può guadagnare senza avere capacità”.

