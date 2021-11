Carmen Russo/ Avverte Lulù dopo la lite con Manuel: “Deve recuperare, fatti da parte”

Carmen Russo ha cercato nelle ultime ore di fare da mediatore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che hanno litigato. Lui è furioso con la Selassiè, che trova troppo invadente. Lei ha cercato di spiegarsi, venendo però sempre rifiutata da lui. Carmen ha allora cercato di darle dei consigli, invitandola a lasciarlo stare, soprattutto quando è insieme ad Alex e Aldo Montano. “La sua priorità è il suo star bene psicologicamente e fisicamente. Lui ha capito che ha bisogno un attimo di recuperare e ricaricarsi”, le ha poi detto. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Carmen e Manila, ansia per Nicola Pisu/ "Non gestisce le emozioni, non può stare qui"

Carmen Russo e la preoccupazione per Nicola Pisu

Carmen Russo sta vivendo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip in piena tranquillità. La soubrette sta dimostrando di essere una donna di sani principi, legata alla famiglia, sempre attenta alle esigenze degli altri e pronta a dare un consiglio a chi lo chiede. In questo momento a farla preoccupare è Nicola Pisu. Dopo il due di picche ricevuto da Miriana Trevisan, il ragazzo ha cambiato umore, si è chiuso in se stesso ed è molto rancoroso. Lo testimoniano le tante nomination che ha ricevuto lunedì scorso e la stessa Carmen lo ha votato perché non lo vede contento di stare dentro la Casa. La ballerina a volte affronta discorsi che mettono a nudo la sua personalità, per esempio per quanto riguarda il tradimento ritiene che l’adulterio di testa sia peggiore dell’adulterio fisico ma alla fine ha concluso: “Sono gravi entrambi!”.

Carmen Russo sfrattata per morosità, lascia il GF VIP?/ Enzo Paolo Turchi su decisione giudice "Deluso…"

Chi in questo momento non riesce a fare a meno di Carmen Russo è suo marito Enzo Paolo Turchi. Nelle varie interviste che ha rilasciato in questi ultimi giorni, ribadisce il desiderio di poter riabbracciare la moglie e della difficoltà che sta affrontando in questo momento per tenere in ordine la casa e occuparsi a 360 gradi della figlia Maria. In questi mesi si è reso conto di quanto sia indispensabile la presenza della donna e di come sia brava a gestire il ménage familiare. La delusione maggiore Enzo Paolo l’ha ricevuta nel lavoro. Dopo anni di sacrificio ha dovuto dire addio al suo sogno di gestire una scuola di danza a Palermo. Purtroppo con il lockdown l’attività si è arrestata con un aumento di spese che la coppia non è stata in grado di affrontare.

Carmen Russo/ Consola Nicola Pisu dopo rottura con Miriana: "fai una bella cosa..."

Carmen Russo all’oscuro dello sfratto?

Il pubblico non sa se Carmen Russo è al corrente del destino dell’accademia di ballo che gestiva con il marito a Palermo, ormai chiusa dopo lo sfratto per aver accumulato un debito di 30 mila euro di affitti non pagati. La situazione finanziaria non sarebbe delle migliori ma Carmen non ne fa parola e sembra come se fosse all’oscuro di tutto. Si rilassa in cucina a preparare cibi gustosi per gli inquilini e partecipa attivamente alle lezioni di allenamento per mantenersi in forma.

Nonostante l’età Carmen dimostra di avere un fisico invidiabile, il pubblico impazzisce per lei e la vorrebbe in finale. Probabilmente potrebbe riuscirci dal momento che al televoto finora è sempre riuscita ad avere la meglio. Oramai è diventata una veterana dei reality, sa come è meglio comportarsi e quando creare dinamiche di gioco. É trascorso un mese dall’ultima visita, forse è arrivato il momento di far entrare nella Casa Enzo Paolo. La coppia è molto affiatata e vederli insieme riempie il cuore di gioia. I fan non vedono l’ora di rivedere Carmen correre in giardino per riabbracciare il suo marito.

Lo sport ed il ballo al centro della sua vita

Dagli esercizi a corpo libero al nuoto, passando per il ballo: Carmen Russo è una vera sportiva ed al tempo stesso una donna di spettacolo completa e lo sta dimostrando nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip, dove si cimenta nelle varie attività tentando al tempo stesso di intrattenere e coinvolgere anche i suoi inquilini. In questi giorni, insieme ad Alex Belli, Davide Silvestri e Miriana Trevisan, Carmen si è cimentata in una coreografia in piscina spettacolare, a ritmo di musica, dimostrando di saper unire alla perfezione arte e sport.

A poche ore di distanza dalla nuova elettrizzante puntata invece, insieme agli altri inquilini si è cimentata una serata all’insegna delle danze e del divertimento ed in modo particolare ha dato sfogo della sua abilità di ballerina coinvolgendo anche Davide Silvestri e realizzando un vero e proprio numero in giardino, sotto gli sguardi divertiti degli altri Vipponi. CLICCA QUI PER IL VIDEO



© RIPRODUZIONE RISERVATA